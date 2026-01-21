Lucas Silva analisa início de temporada do Cruzeiro e projeta briga por título

Grande liderança do time do Cruzeiro, Lucas Silva analisou o início de temporada da equipe em 2026. Até o momento, a Raposa venceu dois jogos e perdeu um, a estreia contra o Pouso Alegre.

– Está sendo muito bom. Nossa retomada está sendo muito boa, de treinos intensos, treino com bola, potencializando agora nesse início a nossa parte física. Vejo que a gente voltou muito bem das férias. Acho que no jogo também a gente já está retomando essa temporada bem parecida como a gente atingiu o auge na última. Isso deixa a gente mais confiante e mais otimista também para continuar o trabalho. Agora é adquirir ritmo de jogo nos jogos que vêm pela frente. Na hora que encarar a grande sequência, a gente está preparado – comentou o capitão celeste em entrevista à Betnacional.

Tricampeão Mineiro com o Cruzeiro, Lucas Silva destacou ainda que o pensamento dele e do elenco é a briga pelo título estadual. A equipe não vence há sete anos e busca quebrar esse jejum em 2026.

– O nosso objetivo, claro, no Campeonato Mineiro é ser campeão. Isso já está na nossa cabeça desde quando a gente retornou no primeiro dia de treinamento aqui na Toca II. A gente já vem preparando todo o grupo, tanto o pessoal que iniciou os dois primeiros jogos como agora, nesse último jogo contra o Uberlândia, que veio um time que já vem atuando mais na temporada, ganhando ritmo. Então, para que a gente chegue no clássico 100% e aí não parar mais, e a gente já conseguir emplacar uma boa sequência – projetou o camisa 16.

Lucas Silva (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Próximo jogo do Cruzeiro

Em busca do título mineiro, a Raposa volta a entrar em campo nesta quinta-feira (22), quando enfrentará o Democrata-GV, no Mineirão, às 18h30 (de Brasília). A partida poderá marcar ainda a estreia de Gerson. A contratação mais cara da história do futebol brasileiro teve seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) e estará à disposição de Tite para o duelo.