Cruzeiro encaminha redução de multa com o Al-Rayyan e fica perto de anunciar Artur Jorge

Pouco tempo depois de receber o 'sim' do técnico Artur Jorge, o Cruzeiro conseguiu negociar com o Al-Rayyan a redução da multa do treinador. Segundo apurou o Lance!, as tratativas avançaram bem nesta quarta-feira (18) e caminham para um final positivo.

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A Raposa conseguiu reduzir a multa para menos da metade do valor projetado pelos cataris. Inicialmente, a equipe queria cerca de 6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 31,3 milhões na cotação atual).

Com o sinal verde do Al-Rayyan e do treinador Artur Jorge, o Cruzeiro deverá alinhar os últimos detalhes da negociação nesta quinta-feira.

A informação do acerto da Raposa com o clube catari foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem do Lance!.

Artur Jorge (Foto: Divulgação Al Rayyan)

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Negociações do Cruzeiro com Artur Jorge

Na última segunda-feira, a diretoria celeste abriu negociações por Artur Jorge. No entanto, por conta da partida da última terça-feira, o português pediu um tempo para focar no compromisso e, logo após o jogo, retomou as tratativas.

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O técnico ex-Botafogo era desejo da diretoria celeste desde 2025, quando Pedrinho tentou uma aproximação, mas os valores da multa eram muito altos, aproximadamente R$ 30 milhões. Atualmente, a multa ainda existe, mas com toda a tensão da guerra no Catar, a negociação evoluiu.

Nesta quarta-feira, a Raposa acertou bases salariais com o treinador e seu tempo de contrato, que deverá ser de cerca de dois anos.

Segundo apuração do Lance!, o Cruzeiro preza neste momento por um comandante que saiba rentabilizar o elenco e consiga aproveitar os jogadores que já estão na Toca da Raposa II.

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