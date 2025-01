Depois de anos vendo no rival um time mais empolgado, os torcedores do Cruzeiro começam 2025 com uma autoestima alta que não se via há muito tempo.

continua após a publicidade

➡️Mercado da Bola: Cruzeiro constrói melhor janela entre times da Série A

Enquanto o Atlético-MG perdeu Paulinho para o Palmeiras, a Raposa fez valer o nome de seu mascote e contratou sete jogadores até o momento.

Durante a apresentação dos reforços de 2025, no último sábado, os cruzeirenses se empolgaram com Gabigol e provocaram o Galo.

"Não me leve a mal, o Gabigol é maior que meu rival", dispararam os presentes no Mineirão.

Pedrinho e Gabigol na 'Apresentação Cabulosa' (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Melhor momento do Cruzeiro nos últimos anos?

Depois de passar três temporadas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cabuloso vive seu melhor momento desde o rebaixamento. Na temporada passada, já impulsionado pelas contratações de Pedrinho, brigou por uma vaga na Libertadores e o título da Sul-Americana.

➡️Cruzeiro renova contrato de Lucas Silva; veja detalhes

Entretanto, ainda que os títulos ainda não tenham chegado, os torcedores do Cruzeiro já se empolgam com os novos nomes e o momento de investimento em 2025.

continua após a publicidade

Ao redor do Mineirão, antes da apresentação de Gabigol, torcedores afirmavam que o atacante escolheu o clube por conta do dinheiro. Um fato diferente para o time que conviveu com crises financeiras nos últimos anos.

➡️Mercado da Bola: confira as últimas atualizações da janela

Movimentação no mercado

Até o momento, a Raposa já acertou a chegada de sete jogadores: Eduardo, Dudu, Gabigol, Rodriguinho, Bolasie, Christian e Fagner. Entretanto, a diretoria comandada por Pedro Lourenço está perto de assinar com os zagueiros Valentín Gomez e Fabrício Bruno.

continua após a publicidade

Quando o Cruzeiro entra em campo em 2025?

Depois de se reapresentarem no domingo, os jogadores do Cruzeiro viajaram para os Estados Unidos, onde irão fazer a pré-temporada.

O primeiro jogo do clube será contra o São Paulo, em 15 de janeiro, às 21h30 (de Brasília). Posteriormente, enfrentarão o Atlético-MG no dia 18, às 17h.