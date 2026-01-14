Com estreante, Tite define escalação do Cruzeiro contra o Tombense
O Cruzeiro enfrentará o Tombense nesta quarta-feira
- Matéria
- Mais Notícias
O Cruzeiro tenta sua primeira vitória no Campeonato Mineiro na noite desta quarta-feira (14), pela segunda rodada do torneio, contra o Tombense. A partida será realizada no Parque do Sabiá, às 21h30 (de Brasília).
Pedrinho revela detalhes de negociação do Cruzeiro por Gerson: ‘Não queriam liberar’
Cruzeiro
Apresentado pelo Cruzeiro, Gerson fala sobre período no Zenit: ‘Não me arrependo’
Cruzeiro
Gerson detalha negociação com o Cruzeiro: ‘Achei que não ia dar certo’
Cruzeiro
Para o duelo, ainda que esteja usando um time alternativo, Tite terá um grande desfalques. Matheus Henrique teve uma contratura na panturrilha esquerda contra o Pouso Alegre e não está à disposição para o confronto em Uberlândia.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Por outro lado, o comandante promoverá a estreia de um jogador nesta quarta-feira. Registrado no Boletim Informativo Diário (BID), Chico da Costa está disponível para o duelo pelo Campeonato Mineiro.
Além dele, o atacante Arroyo também viajou para Uberlândia. O atleta sequer foi relacionado contra o Pouso Alegre por ser parte do segundo grupo a se reapresentar para os trabalhos na Toca da Raposa II.
Sendo assim, com os reforços, Tite escalou sua equipe com a seguinte formação: Otávio; Kauã Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo, Kauã Prates; Ryan Guilherme, Japa, Rodriguinho; Arroyo, Kenji, Chico da Costa
Do outro lado, o Tombense entra em campo com: Douglas Marques; Júlio Henrique, Wesley, Roger Carvalho, Gustavo Xavier; Wanderson, Ronald, João Vitor; Julio Cesar, Pedro Oliveira, Jefferson Renan
Confira as informações do jogo entre Tombense x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
TOMBENSE X CRUZEIRO
CAMPEONATO MINEIRO- 2ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de janeiro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Parque do Sabiá, Uberlândia
📺 Onde assistir: Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado) e Premiere (canal fechado)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Hieger Tulio Cardoso
🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva e Fernanda Antunes
📺 VAR: Marco Aurélio Ferreira
⚽ESCALAÇÕES
TOMBENSE (Técnico: Cristóvão Borges)
Douglas Marques; Júlio Henrique, Wesley, Roger Carvalho, Gustavo Xavier; Wanderson, Ronald, João Vitor; Julio Cesar, Pedro Oliveira, Jefferson Renan
CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Otávio; Kauã Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo, Kauã Prates; Ryan Guilherme, Japa, Rodriguinho; Arroyo, Kenji, Chico da Costa
- Matéria
- Mais Notícias