Cruzeiro

Com estreante, Tite define escalação do Cruzeiro contra o Tombense

O Cruzeiro enfrentará o Tombense nesta quarta-feira

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 14/01/2026
20:38
Vestiário do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
O Cruzeiro tenta sua primeira vitória no Campeonato Mineiro na noite desta quarta-feira (14), pela segunda rodada do torneio, contra o Tombense. A partida será realizada no Parque do Sabiá, às 21h30 (de Brasília).

Para o duelo, ainda que esteja usando um time alternativo, Tite terá um grande desfalques. Matheus Henrique teve uma contratura na panturrilha esquerda contra o Pouso Alegre e não está à disposição para o confronto em Uberlândia.

Por outro lado, o comandante promoverá a estreia de um jogador nesta quarta-feira. Registrado no Boletim Informativo Diário (BID), Chico da Costa está disponível para o duelo pelo Campeonato Mineiro.

Além dele, o atacante Arroyo também viajou para Uberlândia. O atleta sequer foi relacionado contra o Pouso Alegre por ser parte do segundo grupo a se reapresentar para os trabalhos na Toca da Raposa II.

Keny Arroyo, atacante do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Sendo assim, com os reforços, Tite escalou sua equipe com a seguinte formação: Otávio; Kauã Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo, Kauã Prates; Ryan Guilherme, Japa, Rodriguinho; Arroyo, Kenji, Chico da Costa

Do outro lado, o Tombense entra em campo com: Douglas Marques; Júlio Henrique, Wesley, Roger Carvalho, Gustavo Xavier; Wanderson, Ronald, João Vitor; Julio Cesar, Pedro Oliveira, Jefferson Renan

Confira as informações do jogo entre Tombense x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA
TOMBENSE X CRUZEIRO

CAMPEONATO MINEIRO- 2ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de janeiro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Parque do Sabiá, Uberlândia
📺 Onde assistir: Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado) e Premiere (canal fechado)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Hieger Tulio Cardoso
🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva e Fernanda Antunes
📺 VAR: Marco Aurélio Ferreira

⚽ESCALAÇÕES

TOMBENSE (Técnico: Cristóvão Borges)

Douglas Marques; Júlio Henrique, Wesley, Roger Carvalho, Gustavo Xavier; Wanderson, Ronald, João Vitor; Julio Cesar, Pedro Oliveira, Jefferson Renan

CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Otávio; Kauã Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo, Kauã Prates; Ryan Guilherme, Japa, Rodriguinho; Arroyo, Kenji, Chico da Costa

