Novo atacante do Cruzeiro, Chico da Costa destaca confiança de Tite

Novo atacante do Cruzeiro, Chico da Costa foi apresentado oficialmente pela equipe nesta segunda-feira (12), em coletiva de imprensa na Toca da Raposa II. O jogador destacou em suas primeiras palavras como atleta celeste a confiança de Tite.

O camisa 91 da Raposa foi um pedido da comissão técnica de Tite. Ele chega para dar uma característica diferente ao elenco.

– Um treinador como o Tite, tem um significado especial. Nos enfrentamos. Quando apareceu o Cruzeiro, fiquei sabendo que era um pedido da comissão. Quando somos um pedido, sentimos uma confiança de poder trabalhar, que estamos respaldados. Imagina o peso sendo o Tite, com a carreira que tem. Me sinto privilegiado, mas respaldado também. Com vontade de trabalhar – destacou Chico da Costa.

Além disso, o atacante também revelou uma conversa com o zagueiro Fabrício Bruno. Em 2024, quando atuava no Bolivar, o jogador bateu o Flamengo pela Libertadores.

– Eu e o Fabrício conversamos. Difícil jogar na montanha, na altitude. Conversamos sobre aquele jogo. Ele falou da linha de cinco, nós abrimos o placar rápido. É muito bom estar do lado do Fabrício, ele é muito chato na hora do jogo, um grande zagueiro. Agora estou feliz de estar desse lado – relembrou.

Características de Chico da Costa

Chico da Costa explicou ainda as suas características de jogo. Meio-campista na infância, ele destacou que como profissional sempre foi atacante e aprendeu a ser referência.

– Sempre ficamos curiosos sobre o que o atleta pode dar. Sempre fui atacante, centroavante, aprendi a jogar como referência. Entendemos a função como finalizador, sempre somos exigidos com gols. Gostamos, mas eu também participo bastante do jogo. Entendo o jogo com a bola e sem. Estudei futebol na minha carreira, sei jogar apoiado, com passes, na defesa e no ataque. Entendo bem as minas funções dentro de campo – disse.