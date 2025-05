Auxiliar do Cruzeiro dispara contra Atlético-MG: ‘Não temos rival’

Cruzeiro e Atlético-MG fizeram um clássico muito disputado nesse domingo (18), no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Após o empate em 0 a 0, Diogo Dias, auxiliar de Leonardo Jardim, técnico da equipe celeste, fez um post no Instagram exaltando a grandiosidade do clube e detonando a equipe rival.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Hoje tive a confirmação que precisava. O Cruzeiro não tem rival em Minas Gerais. Jamais permitirei alguém falar que o Atlético é rival. Equipe que joga um clássico como o Atlético jogou, jamais pode se considerar rival de equipe grande. O Cruzeiro é um gigante incontestável. Os outros são apenas equipes do mesmo estado, que lutam por objetivos inferiores, condizentes ao tamanho do clube. Obrigado a todos, foram extraordinários hoje. Que ambiente. Parabéns ao jogadores, orgulho em vocês! O trabalho continua - escreveu Diogo.

Como foi Cruzeiro x Atlético-MG

A partida teve uma tônica: o Cruzeiro buscando mais o ataque, e o Atlético-MG se defendendo bem. E assim foi até o fim. Mesmo com mais presença no campo ofensivo, mais finalizações e escanteios, a Raposa não conseguiu o gol da vitória. A equipe comandada pelo português Leonardo Jardim ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 17 pontos. O Galo está em 9º, com 13.

continua após a publicidade

Próximas partidas

Pela próxima rodada do Brasileirão, a décima, o Atlético-MG joga no sábado (24), contra o Corinthians, às 21h, na Arena MRV. O Cruzeiro enfrenta o Fortaleza, no domingo (25), às 20h30, na Arena Castelão. Antes, a dupla faz o jogo de volta pela terceira fase da Copa do Brasil. O Galo recebe o Maringá, na quarta-feira (21), às 21h30, na Arena MRV, depois do empate por 2 a 2 na casa do adversário. A Raposa joga contra o Vila Nova (GO), quinta-feira (22), no Serra Dourada, às 19h, com a vantagem de ter vencido no Mineirão por 2 a 0.