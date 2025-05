Jardim elogia comportamento da torcida do Cruzeiro no clássico

A primeira experiência no clássico mineiro à beira do gramado agradou ao técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim. Após o empate com o Atlético-MG por 0 a 0, domingo (18), pelo Campeonato Brasileiro, no Mineirão, o treinador português elogiou a torcida cruzeirense e a comparou a de grandes clubes europeus.

- Eu precisava sentir um pouco isso. Senti no Olympiacos, no Sporting, um pouco no Monaco, mas, quando fui para o Oriente Médio, perdi um pouco dessa noção. Agora volto a ter esses sentimentos, que são extremamente positivos e agradáveis para quem trabalha no futebol – afirmou Leonardo Jardim, que foi apresentado à torcida do Cruzeiro justamente antes do clássico pelo Campeonato Mineiro, em 9 de fevereiro, mas que, na ocasião, não comandou o time à beira do campo.

O público presente no Mineirão, formado apenas por torcedores do Cruzeiro, foi de 61.106 pessoas, o maior do clube na temporada, superado o do clássico pelo Mineiro, que foi de 60.834 presentes. A renda da partida de domingo (18) foi de R$ 3.401.335,50.

Leonardo Jardim se diz satisfeito com emoção proporcionada pelo torcedor do Cruzeiro

Técnico Leonardo Jardim está satisfeito com a torcida do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Leonardo Jardim também elogiou o comportamento do torcedor do Cruzeiro nos últimos jogos:

- A sinergia está muito bem. O que falo e volto a falar: a torcida tem sido espetacular no apoio à equipe, principalmente nos jogos em casa. O Mineirão está quase sempre cheio, o que é importante para nós e todas as pessoas que trabalham no clube. Por isso que vim para o Brasil, para ter emoções, e os torcedores estão a me dar essa emoção num jogo de futebol e estou plenamente satisfeito – contou o técnico.

Mais uma vez, Leonardo Jardim falou sobre as emoções proporcionadas pelo futebol no Brasil:

- É um sentimento que já vos disse: o futebol no Brasil, para o bem e para o mal, é muita emoção, muito coração. Existem decisões precipitadas, as quedas de treinadores acontecem com muita frequência, mas há também o lado positivo, de sentir os torcedores amarem o clube, apoiarem, virem ao estádio – disse o técnico do Cruzeiro.