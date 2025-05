Jardim não se empolga com terceiro lugar do Cruzeiro no Brasileiro

Com o empate no clássico com o Atlético-MG por 0 a 0, neste domingo (18), no Mineirão, o Cruzeiro chegou aos 17 pontos ganhos em nove rodadas do Campeonato Brasileiro, e está na terceira posição, atrás somente de Palmeiras (22) e Flamengo (18). A Raposa perdeu o aproveitamento de 100% como mandante na competição, mas ampliou a sequência invicta para sete jogos, incluindo Copa do Brasil e Sul-Americana.

O técnico Leonardo Jardim voltou a destacar que a equipe está dentro do planejamento estabelecido:

- Já disse que não éramos os piores, há um mês atrás, mas também não somos os melhores agora. Também disse que havia três ou quatro equipes à frente do Cruzeiro, pelo projeto de anos anteriores. Volto a dizer novamente a mesma coisa. Sabemos da nossa responsabilidade, para onde queremos ir. A base é a atitude, o comportamento dentro de campo. Queremos estar entre os melhores. Esse é o nosso projeto – disse o treinador celeste.

Atacante Kaio Jorge pode ser um dos poupados contra o Vila Nova-GO (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Nesta semana, o Cruzeiro volta a se preocupar com outra competição. Na quinta-feira (22), a equipe enfrenta o Vila Nova-GO, no Serra Dourada, às 19h, no jogo de volta pela terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, no Mineirão, a Raposa venceu por 2 a 0 e agora pode perder por um gol de diferença para se classificar para as oitavas de final.

Jardim vai poupar titulares do Cruzeiro contra o Vila Nova-GO, pela Copa do Brasil

Leonardo Jardim avisa que, como fez no primeiro jogo, pode poupar alguns jogadores na partida em Goiânia, já que, no domingo (25), o Cruzeiro enfrenta o Fortaleza, no Castelão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro:

- Continua a ser um jogo importante. Sabemos que já está feita a primeira parte, mas temos ainda a segunda parte para realizar e temos de ser sérios. A base da equipe tem de estar presente, porque a competição é extremamente importante para nós, mas não quer dizer que não existam mudanças como na primeira partida, porque passados dois dias temos um jogo em Fortaleza. E vamos aproveitar para tentar gerir da melhor forma, para conseguir os resultados positivos que a gente pretende, quer na Copa quer em Fortaleza – avisou Leonardo Jardim.