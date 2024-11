Zaracho é liberado do DM do Atlético-MG e está a disposição de Gabriel Milito para confronto diante do Flamengo, pela Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)







02/11/2024

Recuperados de lesão, os meias Zaracho e Bernard foram liberados pelo departamento médico do Atlético-MG e estão à disposição do técnico Gabriel Milito para a decisão contra o Flamengo, neste domingo (3), pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, no Maracanã.

Matías Zaracho sentia um incômodo na região púbica e iniciou o tratamento conservador no clube, contudo, quando retornou as atividades no campo, o atleta voltou a sentir dores e o procedimento cirúrgico foi o mais indicado.

O meia do Galo passou por cirurgia no dia 20 de agosto para a correção de uma hérnia do esporte na região inguinal.

Já Bernard, anunciado de volta ao time mineiro em fevereiro, teve a lesão no joelho confirmada no fim de setembro. O atleta se machucou na partida entre Atlético e Fluminense, pela Conmebol Libertadores, quando o alvinegro venceu por 2 a 0 na Arena MRV.

Preparação para a final

Nesta sexta-feira (1), o elenco do Atlético se reapresentou na Cidade do Galo e o técnico Gabriel Milito comandou um treino tático e técnico com o jogadores, visando a decisão do fim de semana contra o Flamengo.

Para o jogo, Milito não pode contar com Deyverson e Fausto Vera. Os dois atletas já disputaram a Copa do Brasil por outros times - Cuiabá e Corinthians, respectivamente - e por força do regulamento ficam impedidos de entrarem em campo com a camisa alvinegra.

Quem segue no departamento médico é o atacante Cadu. O jogador passou por um procedimento cirúrgico no dia 24 de outubro em decorrência de uma ruptura no ligamento cruzado anterior e nos meniscos lateral e medial do joelho direito, e já iniciou o processo de recuperação no departamento médico do Atlético.