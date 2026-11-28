Artur Jorge admite pensamento em 2027, mas prega foco contra o Inter
Técnico destacou a importância dos três pontos contra o Colorado
Depois de se recusar nas últimas coletivas, Artur Jorge falou sobre a temporada de 2027 do Cruzeiro na última sexta-feira (27), sobre o planejamento. Ele não deu muitos detalhes, mas destacou a importância da figura de Paulinho no processo.
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– Naturalmente, nesta altura, precisamos perceber como vamos nos posicionar em 2027. São questões que vêm de dentro para percebemos até onde podemos ir. Isso não é só expectativa, é também necessário ter realidade para que a expectativa seja mais alta ou mais baixa. Estamos no trabalho para que as coisas possam funcionar, dar certo. Temos muita coisa para debater, não só sobre a continuação de alguns jogadores. Há o interesse de muitas equipes em jogadores nossos – destacou o técnico
– Acho que é um trabalho muito mais para o Paulinho, é um período que vai exigir mais de si próprio, para ficarmos com uma base importante deste ano, uma base de jogadores e princípios fundamentais – ressaltou Artur Jorge sobre a importância do dirigente do Cruzeiro.
Foco no jogo contra o Inter
Apesar de projetar o que será feito na próxima temporada, Artur Jorge pregou foco no duelo da próxima quarta-feira (2), contra o Internacional, no Mineirão.
– Nesta altura, quero acrescentar mais três pontos do jogo contra o Internacional, de imediato. Esse resultado nos garante a terceira posição do campeonato, mas isso não vai alterar o que temos feito internamente para buscar o que possamos e que entendemos ser necessário para acrescentar valor ao Cruzeiro – disse.
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