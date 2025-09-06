IA simula Cruzeiro x Corinthians pela final do Brasileirão feminino
Primeiro confronto entre as equipes acontece neste domingo (7)
Cruzeiro e Corinthians decidem a final do Brasileirão feminino. O primeiro confronto entre as equipes pela decisão acontece neste domingo (7), às 10h30 (de Brasília), no Estádio Independência. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular a partida.
A tecnologia previu um jogo bem aberto entre as equipes. Com oportunidades para ambos os lados, a IA apontou para um empate com gols para o confronto. O Cruzeiro, que joga em casa, na simulação abriu o placar, mas viu o Corinthians empatar a partida. Veja abaixo:
Simulação de Cruzeiro x Corinthians
Placar
Cruzeiro 1 x 1 Corinthians
Primeiro tempo
- 10’ – Cruzeiro começa pressionando, com Bedoya fazendo a primeira linha de contenção.
- 18’ – Gaby Soares arrisca chute de fora da área: defesa do Corinthians espalma.
- 25’ – Letícia Ferreira avança em velocidade, mas seu chute vai por cima.
- 33’ – Corinthians responde: jogada pela direita e finalização perigosa de fora da área.
- 41’ – Gisseli cruza para Byanca Brasil, mas a zaga neutraliza.
- 45’ – Final do primeiro tempo: 0–0, postura equilibrada das equipes.
Segundo tempo
- 50’ – Cruzeiro dá continuidade à pressão pela direita com Gisseli.
- 57’ – Gol da Raposa! Marília marca de cabeça após cruzamento preciso de Gaby Soares. 1–0 para o Cruzeiro.
- 68’ – Corinthians reage com substituição ofensiva, buscando o empate.
- 72’ – Letícia Ferreira quase amplia: chute raspando a trave.
- 80’ – GOL do Corinthians! Finalização de fora da área, cara da área, sem chance para Camila. 1–1.
- 85’ – Pressão final: ambas as equipes cedem espaço.
- 90+3’ – Fim de jogo: empate em 1–1, resultado justo e tenso.
Finalista do Brasileirão Feminio, Cruzeiro busca novo recorde
A expectativa é de que o Independência esteja totalmente lotado domingo (7). Todos os setores do estádio serão abertos. Na segunda partida da semifinal contra o Palmeiras, domingo (30), o público foi de 13.533 torcedores, recorde na história do futebol feminino em Minas Gerais.
O espaço destinado aos torcedores do Corinthians será a Cadeira Ismêmia, com entrada pelo portão 8, na rua Ismênia Tunes, e os mesmos preços da torcida do Cruzeiro.
