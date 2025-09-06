menu hamburguer
IA simula Cruzeiro x Corinthians pela final do Brasileirão feminino

Primeiro confronto entre as equipes acontece neste domingo (7)

Brasileirão feminino chega a momento decisivo (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
imagem cameraTaça do Brasileirão feminino (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/09/2025
05:10
Cruzeiro e Corinthians decidem a final do Brasileirão feminino. O primeiro confronto entre as equipes pela decisão acontece neste domingo (7), às 10h30 (de Brasília), no Estádio Independência. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular a partida.

A tecnologia previu um jogo bem aberto entre as equipes. Com oportunidades para ambos os lados, a IA apontou para um empate com gols para o confronto. O Cruzeiro, que joga em casa, na simulação abriu o placar, mas viu o Corinthians empatar a partida. Veja abaixo:

Simulação de Cruzeiro x Corinthians

Placar

Cruzeiro 1 x 1 Corinthians

Primeiro tempo

  • 10’ – Cruzeiro começa pressionando, com Bedoya fazendo a primeira linha de contenção.
  • 18’ – Gaby Soares arrisca chute de fora da área: defesa do Corinthians espalma.
  • 25’ – Letícia Ferreira avança em velocidade, mas seu chute vai por cima.
  • 33’ – Corinthians responde: jogada pela direita e finalização perigosa de fora da área.
  • 41’ – Gisseli cruza para Byanca Brasil, mas a zaga neutraliza.
  • 45’ – Final do primeiro tempo: 0–0, postura equilibrada das equipes.

Segundo tempo

  1. 50’ – Cruzeiro dá continuidade à pressão pela direita com Gisseli.
  2. 57’Gol da Raposa! Marília marca de cabeça após cruzamento preciso de Gaby Soares. 1–0 para o Cruzeiro.
  3. 68’ – Corinthians reage com substituição ofensiva, buscando o empate.
  4. 72’ – Letícia Ferreira quase amplia: chute raspando a trave.
  5. 80’GOL do Corinthians! Finalização de fora da área, cara da área, sem chance para Camila. 1–1.
  6. 85’ – Pressão final: ambas as equipes cedem espaço.
  7. 90+3’ – Fim de jogo: empate em 1–1, resultado justo e tenso.

Finalista do Brasileirão Feminio, Cruzeiro busca novo recorde

A expectativa é de que o Independência esteja totalmente lotado domingo (7). Todos os setores do estádio serão abertos. Na segunda partida da semifinal contra o Palmeiras, domingo (30), o público foi de 13.533 torcedores, recorde na história do futebol feminino em Minas Gerais.

O espaço destinado aos torcedores do Corinthians será a Cadeira Ismêmia, com entrada pelo portão 8, na rua Ismênia Tunes, e os mesmos preços da torcida do Cruzeiro.

Corinthians x Cruzeiro - Brasileirão feminino
Momento do gol do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

circulo com pontos dentroTudo sobre

