Fagner exalta amadurecimento e vê Cruzeiro 'cascudo' após virada sobre o Bragantino
O latera foi titular mais uma vez no time do Cruzeiro
- Matéria
- Mais Notícias
Na noite deste domingo (12), o Cruzeiro venceu seu segundo jogo seguido dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro ao bater o Red Bull Bragantino por 2 a 1. Após a partida, o lateral-direito Fagner destacou a confiança da equipe para conseguir a virada contra o Massa Bruta.
Parceiro - r7
Cruzeiro
Bragantino
– Sem dúvida (o time está mais confiante). Quando vemos que estamos fazendo boas partidas, conseguindo resultados. Óbvio que dá uma confiança, uma maturidade. O time cria uma casca para enfrentar esse tipo de jogo. Então, aos poucos, temos criado essa casca para que tenhamos frieza e fazer o que treinamos, o que foi pedido pelo mister, para conseguirmos fazer como hoje – destaca o jogador.
– Temos que entender que temos tempo, jogo, estávamos conseguindo criar, para empatarmos primeiro e depois virar. A equipe aos poucos cria essa identidade, de entender que o jogo não se resume ao primeiro ou último minuto. Temos que ter equilíbrio na parida para que consigamos fazer o que é necessário para somar os pontos. Hoje conseguimos fazer um grande jogo, mesmo saindo atrás – comenta Fagner.
Cruzeiro x Red Bull Bragantino
O Cruzeiro venceu sua segunda partida seguida dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (12). A equipe comandada por Artur Jorge bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, no Mineirão.
Com o resultado, a Raposa saltou para a 17ª posição, com 10 pontos somados. Enquanto isso, o Massa Bruta caiu para a nona colocação, com 14 pontos.
Agora, o Cruzeiro foca suas atenções na Libertadores. O Cabuloso enfrenta a Universidad Católica na quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Mineirão. Enquanto isso, o Bragantino recebe o Blooming na quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias