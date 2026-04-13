Atitude de Artur Jorge com craque do Cruzeiro repercute: 'Técnico de verdade'

O começo do trabalho de Artur Jorge no Cruzeiro empolgou grande parte dos torcedores. Na noite deste domingo (12), o Cabuloso venceu o Bragantino por 2 a 1, e uma atitude do português chamou muita atenção.

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Com o resultado, a Raposa saltou para a 17ª posição, com 10 pontos somados. Depois de sair atrás no placar, Néiser Villarreal e Christian viraram para o Cabuloso. No segundo tempo, depois de um carrinho de Gerson, Artur Jorge, técnico do Cruzeiro, vibrou tanto que quase invadiu o gramado.

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A atitude do português chamou muita atenção nas redes sociais. Os torcedores avaliaram de maneira muito positiva a postura do treinador. Veja a cena de Artur Jorge no Cruzeiro e a repercussão dos torcedores abaixo:

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Artur Jorge no comando do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

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Como foi a vitória do Cruzeiro de Artur Jorge

A primeira chance clara do jogo foi aos quatro minutos. Matheus Pereira escorou lançamento para Arroyo, que enfiou ótima bola para Neyser, mas o atacante parou em boa defesa de Tiago Volpi. Quando o Bragantino respondeu, abriu o placar. Isidro Pitta fez pivô em bola mal afastada pela defesa e passou para Hurtado, da entrada da área, chutar no canto esquerdo de Matheus Cunha, que não conseguiu defender. A partir deste lance, o defensor celeste passou a ser vaiado sempre que tocava na bola. Problemas no gol para Artur Jorge no Cruzeiro.

O empate do Cruzeiro veio aos 17 minutos, quando Fagner fez ótimo lançamento para Neyser, que desta vez, conseguiu vencer o goleiro do Massa Bruta com um chute cruzado no canto esquerdo. O camisa 22 teve a chance de virar quando Gerson roubou bola na intermediária e passou para Matheus Pereira encontrá-lo, mas Volpi defendeu e o atacante perdeu o rebote e a chance de virar para o Cruzeiro de Artur Jorge.

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Na volta dos vestiários, a Raposa conseguiu a virada em apenas cinco minutos. Kaiki fez ótimo lançamento para Neyser, que chutou para defesa de Volpi. No rebote, Christian chutou forte de dentro da área e contou com um desvio para fazer 2 a 1.

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