AO VIVO: assista à apresentação de Artur Jorge no Cruzeiro

Novo técnico do Cruzeiro, o português Artur Jorge será oficialmente apresentado nesta quarta-feira (25) na Toca da Raposa II, às 13h (de Brasília). O treinador também comandará sua primeira atividade com os jogadores celestes.

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Em sua chegada a Belo Horizonte, ele destacou que entende que o elenco tem qualidade e irá trabalhar com os atletas que já estão no clube. Segundo apuração do Lance!, isso era uma das prioridades da Raposa na busca por um novo líder.

– Acredito nos meus, e os meus são aqueles que tenho hoje. Vamos com esses dar o melhor e fazer o melhor, esperar que possamos, com esses, potenciar o verdadeiro Cruzeiro que podemos ter – Artur Jorge.

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Confira a apresentação de Artur Jorge

Linha do tempo da negociação do Cruzeiro com Artur Jorge

Logo após a demissão de Tite, a diretoria colocou como "Plano A" Artur Jorge. O interesse era antigo, vindo desde 2025, mas os valores da multa rescisória com o Al-Rayyan travaram o negócio na época.

Na segunda-feira (16), a Raposa abriu conversas oficiais com o técnico português. O treinador aceitou o projeto de contrato até o fim de 2027, mas o entrave era a multa de 6 milhões de dólares (R$ 31,3 milhões). Na terça-feira (17), as conversas pausaram brevemente por conta de um compromisso do Al-Rayyan, mas foram retomadas logo após o jogo do clube catari com o "sim" de Artur Jorge.

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Na quarta-feira (18), a diretoria mineira conseguiu reduzir o valor da multa para menos da metade do montante original. Com as bases salariais e o valor da multa acertados, os clubes fecharam acordo. No entanto, os trâmites burocráticos foram finalizados apenas no sábado e o anúncio feito no domingo.

Artur Jorge (Foto: Reprodução Cruzeiro)

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