Torcedores elegem prioridade para Artur Jorge no Cruzeiro

Já em Belo Horizonte, Artur Jorge irá liderar seu primeiro treinamento com o elenco do Cruzeiro nesta quarta-feira (25). Além disso, o comandante também será oficialmente apresentado oficialmente.

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Em pesquisa realizada no canal Lance! Cruzeiro no Whatsapp, a torcida celeste elegeu o psicológico dos atletas como principal prioridade para o comandante português.

O fator teve mais destaque para os cruzeirenses do que questões técnicas como de ataque e defesa. 55% dos votantes opinaram que o fator psicológico é preponderante, contra 15% de questões ofensivas e defensivas. Outros 15% destacaram a gerência do elenco.

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Em sua chegada a Belo Horizonte, Artur Jorge destacou que não precisa de reforços imediatamente e irá trabalhar com os jogadores que tem. Inclusive, segundo apuração do Lance!, isso era um fator importante na busca do Cruzeiro por um novo técnico depois da saída de Tite.

– Acredito nos meus, e os meus são aqueles que tenho hoje. Vamos com esses dar o melhor e fazer o melhor, esperar que possamos, com esses, potenciar o verdadeiro Cruzeiro que podemos ter – disse o técnico.

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Artur Jorge, novo técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Linha do tempo da negociação do Cruzeiro com Artur Jorge

Logo após a demissão de Tite, a diretoria colocou como "Plano A" Artur Jorge. O interesse era antigo, vindo desde 2025, mas os valores da multa rescisória com o Al-Rayyan travaram o negócio na época.

Na segunda-feira (16), a Raposa abriu conversas oficiais com o técnico português. O treinador aceitou o projeto de contrato até o fim de 2027, mas o entrave era a multa de 6 milhões de dólares (R$ 31,3 milhões). Na terça-feira (17), as conversas pausaram brevemente por conta de um compromisso do Al-Rayyan, mas foram retomadas logo após o jogo do clube catari com o "sim" de Artur Jorge.

Na quarta-feira (18), a diretoria mineira conseguiu reduzir o valor da multa para menos da metade do montante original. Com as bases salariais e o valor da multa acertados, os clubes fecharam acordo. No entanto, os trâmites burocráticos foram finalizados apenas neste sábado.

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