Jogo condicionado pela expulsão? Gerson reage a empate do Cruzeiro

O Cruzeiro conseguiu somar um ponto fora de casa contra a Universidad Católica na madrugada desta quinta-feira (7) com um jogador a menos durante o segundo tempo, depois da expulsão de Arroyo. Após a partida, o meia Gerson afirmou que a partida foi condicionada pelo cartão vermelho.

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– Claro (que expulsão condicionou o jogo). Quando estamos com um jogador a menos fica mais difícil. Mas o time está de parabéns. Tomei um pisão no começo também, mas o time está de parabéns – comentou Gerson em entrevista à ESPN.

– Uma partida difícil contra um grande adversário. Ficamos com um jogador a menos. Soubemos jogar o jogo como se devia. Óbvio que queríamos a vitória. Quando não dá para ganhar, tem os que buscar não perder – disse o camisa 11.

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Universidad Católica x Cruzeiro

O Cruzeiro passou por cima das adversidades na madrugada desta quinta-feira (7) e conquistou um ponto fora de casa contra a Universidad Católica. Na Claro Arena, a Raposa ficou no 0 a 0 com os chilenos, mesmo jogando o segundo tempo todo com um jogador a menos depois que Arroyo foi expulso.

Universidad Católica-CHI x Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com o resultado, a Raposa fica na vice-liderança do Grupo D, com os mesmos sete pontos dos Cruzados, mas atrás por ter perdido no confronto direto. Abaixo, vem o Boca Juniors, com seis pontos. Na próxima rodada, os mineiros enfrentam os argentinos, no dia 19, às 21h30 (de Brasília), na Argentina. Enquanto isso, os chilenos enfrentam o Barcelona-EQU, no dia 21.

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Antes o Cruzeiro enfrenta o Bahia neste sábado (9), às 21h (de Brasília), fora de casa e depois decide uma vaga nas oitavas de final contra o Goiás, no dia 12.

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