Artur Jorge ressalta bravura do Cruzeiro e fala sobre expulsão: 'Exagerada'

O técnico Artur Jorge evitou criticas maiores sobre a arbitragem de Andrés Rojas, mas afirmou que a expulsão de Arroyo no empate em 0 a 0 do Cruzeiro contra a Universidad Católica foi exagerada. Além disso, o comandante exaltou a bravura de sua equipe.

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– É sempre difícil para um treinador quando se tem um jogador a menos. Esse contexto com um grupo tão equilibrado e jogos equilibrados, onde as coisas se decidem no detalhe. Buscamos durante o intervalo ajustar a equipe, mas com quatro minutos tivemos que abdicar do plano. Me preocupa, mas também aquilo que é o rigor, como se tem em conta, não discuto se foi falta, mas parece exagerado. Tiveram jogos com momentos mais agressivos e não acontece nada. Para nós, aconteceu. Acho que é em cima de uma falta clara, mas em minha opinião o cartão vermelho foi exagerado – criticou Artur Jorge.

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– Pelo que foi o contexto do jogo, quando não podemos ganhar temos que fazer tudo para não perder. A equipe teve esse princípio, se comportou no segundo tempo de forma excepcional para segurar o ponto que é importante para um grupo tão equilibrado. E que muda radicalmente o que fizemos na primeira etapa. Tivemos mais posse no primeiro tempo, no segundo com um jogador a menos ficou mais difícil chegar ao ataque. Mas destacou a bravura da equipe, que ainda chegou ao ataque para tentar vencer – disse o treinador – analisou o técnico.

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Universidad Católica x Cruzeiro

O Cruzeiro passou por cima das adversidades na madrugada desta quinta-feira (7) e conquistou um ponto fora de casa contra a Universidad Católica. Na Claro Arena, a Raposa ficou no 0 a 0 com os chilenos, mesmo jogando o segundo tempo todo com um jogador a menos depois que Arroyo foi expulso.

Universidad Católica-CHI x Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com o resultado, a Raposa fica na vice-liderança do Grupo D, com os mesmos sete pontos dos Cruzados, mas atrás por ter perdido no confronto direto. Abaixo, vem o Boca Juniors, com seis pontos. Na próxima rodada, os mineiros enfrentam os argentinos, no dia 19, às 21h30 (de Brasília), na Argentina. Enquanto isso, os chilenos enfrentam o Barcelona-EQU, no dia 21.

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Antes o Cruzeiro enfrenta o Bahia neste sábado (9), às 21h (de Brasília), fora de casa e depois decide uma vaga nas oitavas de final contra o Goiás, no dia 12.

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