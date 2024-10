Presidente do Peñarol acusa Botafogo de ‘criar um clima de guerra’

Botafogo venceu o Peñarol por 5 a 0 no jogo de ida (Foto: Mauro Pimentel/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 29/10/2024 - 11:09

Em clima tenso fora de campo, o Botafogo enfrenta o Peñarol nesta quarta-feira (30), às 21h30, pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores de 2024, o Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu. Após decisão do Governo do Uruguai de proibir torcedores alvinegros nesta partida, o presidente do time aurinegro, Ignacio Ruglio, divulgou uma nota reafirmando a questão e acusando o Glorioso de violência.

"Não é uma decisão do Peñarol, é uma decisão do Ministério do Interior do Uruguai baseada no clima de guerra que criou o Botafogo no Rio de Janeiro com seus torcedores emboscando o ponto de encontro que era uma 'zona liberada' e ferindo famílias com crianças e mulheres nas proximidades de seu estádio antes e depois do jogo. O Peñarol defenderá seu direito de jogar com sua torcida nesta semifinal da Copa Libertadores. Já sofremos muitos abusos no Brasil para que eles nos obriguem a jogar de forma diferente agora"

Nesta semana, o ministro do Interior do Uruguai, Nicolas Martinelli, solicitou oficialmente à AUF (Associação Uruguaia de Futebol) que a partida tenha torcida única, citando “razões de segurança” para evitar novos conflitos. O pedido foi realizado por conta das represálias da torcida do time de Montevidéu após os confrontos no Rio de Janeiro, no dia do primeiro jogo das semifinais, quando o Botafogo venceu por 5 a 0.

Por outro lado, a Conmebol advertiu a AUF não aceitar a determinação do governo do Uruguai que proíbe a presença da torcida do Botafogo no duelo com o Peñarol. Caso contrário, o jogo de volta das semifinais da Libertadores poderia ocorrer com portões fechados ou até mesmo em outro país.

A reunião do Conselho Diretor do Peñarol será realizada na manhã desta terça-feira para uma tomada de posição. Ruglio realçou que o Peñarol quer jogar com a presença dos seus torcedores e voltou a culpar a torcida do Botafogo pelos incidentes que ocorreram no Rio.

Por sua vez, o Botafogo também se manifestou osbre o caso. O clube postou nas redes sociais uma nota oficial repudiando a decisão das autoridades uruguaias.

"O Botafogo discorda veementemente das decisões das autoridades uruguaias. O clube acredita que o Uruguai é um país que reúne plenas condições para garantir a realização do duelo com total segurança. O Botafogo reafirma ainda que é contra qualquer tipo de violência e que preza por uma disputa leal em campo"

Além disso, o Glorioso fez questão de lembrar que a obrigação da garantia de segurança na partida é do Peñarol ou da federação uruguaia, de acordo com o regulamento da Conmebol.

