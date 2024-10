Árbitros de três jogos do Brasileirão serão afastados pela CBF

Braulio da Silva Machado ouve a reclamação dos jogadores do Juventude (foto: AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 23:15 • Rio de Janeiro

Os árbitros Ramon Abatti Abel, Braulio da Silva Machado e Flávio Rodrigues de Souza serão afastados dos próximos jogos do Brasileirão. Os três foram responsáveis, respectivamente, pelas arbitragens de Palmeiras 2 x 2 Fortaleza, Flamengo 4 x 2 Juventude e Vitória 2 x 1 Fluminense, neste sábado, pela 31ª rodada da competição. As informações são do jornalista Rodrigo Mattos, do Uol.

➡️ CBF afasta árbitros de vídeo de duas partidas da 31ª rodada do Brasileirão

Além dos árbitros, os responsáveis pelo VAR das três partidas também foram afastados de jogos que trabalhariam pela Série B do Brasileirão no meio da semana. Sâo eles Pablo Ramon, que atuou no VAR do Allianz Parque, Diego Pombo Lopez, no Maracanã, e José Claudio Rocha Filho, na partida do Barradão.

O Fluminense reclamou da arbitragem da partida contra o Vitória pela marcação de dois pênaltis a favor do time da casa. O primeiro foi corrigido pelo árbitro de vídeo, o que não aconteceu na segunda vez.

No confronto entre Flamengo e Juventude, no Maracanã, o time alviverde reclamou da penalidade máxima marcada a favor dos rubro-negros logo no início do primeiro tempo, e questionou a expulsão de Nenê, pelo árbitro Bráulio da Silva Machado. Em Palmeiras x Fortaleza, houve reclamação nos dois pênaltis marcados a favor do time da casa.