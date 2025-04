Especialista em arbitragem analisa pênalti em Sport x Palmeiras: ‘Absurdo’

O segundo gol da vitória Palmeiras, de pênalti, sobre o Sport, neste sábado (6), na Ilha do Retiro, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por polêmica de arbitragem. Paulo Caravina, especialista em arbitragem do Cria Lab!, hub de creators do Lance!, analisou os dois gols do Alviverde, marcados em penalidades convertidas por Flaco López e Piquerez.

- O primeiro pênalti, ainda no primeiro tempo, o defensor do Sport percebe que Flaco López está a sua frente e com possibilidade de dominar ou até finalizar para o gol, e puxa o atacante do Palmeiras. Sempre falo que puxar tem que causar impacto claro, e esse puxão causa impacto claro. Assim como o árbitro entendeu, no meu entendimento o Flaco não atinge a bola por conta desse puxão do defensor. Então o pênalti foi bem marcado e o cartão amarelo bem aplicado pelo antijogo do defensor em puxar o adversário sem intenção nenhuma de disputar a bola - analisou o especialista.

O lance que gerou mais revoltas nas redes sociais foi o da segunda penalidade do Palmeiras na partida. A jogada polêmica aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Domínguez, do Sport, dividiu uma bola com atacante Facundo Torres, do Palmeiras, e o levou ao chão.

O árbitro Bruno Arleu de Araújo apontou de forma imediata a marca da cal. O VAR também não interferiu na avaliação da arbitragem em campo. Porém, a marcação foi questionada por jogadores, dirigentes e torcedores do Sport.

- Já no segundo pênalti para o Palmeiras, o jogo já estava se encaminhando empatado para o final, com uma arbitragem boa do Bruno Arleu. Quando o Veiga invade a área, e todos (nós) que estavávamos assistindo, achamos que foi pênalti na primeira imagem. Então não tem como condenar o árbitro por ter marcado. Mas quando aproxima a imagem, todos percebemos que o contato acontece primeiro na bola e depois tem um contato leve no pé do atacante do Palmeiras, que claramente força a queda. Que absurdo o VAR não recomendar a revisão aqui. Isso não é pênalti. O Palmeiras converteu o pênalti e venceu graças a um erro gravíssimo de arbitragem - continuou.

Sport perdeu para o Palmeiras na 2ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Sport x Palmeiras

Com o resultado, a equipe do treinador Abel Ferreira somou 4 pontos nas duas primeiras rodadas do Brasileirão e assumiu a 7ª colocação. Já o Sport, termina a rodada na zona de rebaixamento, na 17ª posição.

O clube rubro-negro só volta a campo no próximo sábado (12), às 21h (de Brasília), quando visita o Vasco pela terceira rodada do Brasileirão. O Palmeiras, por sua vez, joga antes: recebe o Cerro Porteño pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores na quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília).