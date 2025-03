Durante o clássico entre Palmeiras e São Paulo na última segunda-feita (10), o gol do Verdão saiu após um pênalti marcado que deu holofortes à arbitragem. O áudio do VAR foi divulgado pela Federação Paulista de Futebol nesta terça-feira (11) e gerou ainda mais polêmica sobre a decisão tomada pelo árbitro.

O especialista Paulo Caravina, especialista do Cria Lab!, hub de creators do Lance!, analisou o áudio e soltou o verbo sobre a atuação do VAR na situação; veja:

- Esse é o problema de termos árbitros que nunca tiveram contato com o futebol, não conseguem diferenciar um colocar a perna, de tirar a perna - comentou o influenciador.

- A recomendação aqui é obrigatória, o árbitro narra diferente do que aconteceu na imagem. O Rodrigo Guariz do Amaral, que era o VAR da partida, era um péssimo árbitro em campo e continua sendo péssimo no VAR. Infelizmente, a política na arbitragem coloca um cara desse como árbitro FIFA - adicionou Paulo Caravina.

Clássico entre Palmeiras e São Paulo fica marcado por pênalti polêmico (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo tem razão na reclamação?

- Pelo áudio divulgado pela FPF do VAR fica evidente que ele deveria recomendar a revisão pois na interpretação do árbitro, o zagueiro do São Paulo coloca a perna e não tira, derrubando o seu adversário. Vendo pela imagem a gente consegue ver que o zagueiro até coloca a perna, mas ele tira ao perceber que pode ter o contato com o atacante do Palmeiras - analisou o Cria Lab!

➡️Árbitro de Palmeiras x São Paulo foi afastado pela CBF em 2024 após erros

Palmeiras no final do Paulistão

Com placar de 1 a 0, o Palmeiras venceu o São Paulo em jogo de contestações à arbitragem. Polêmica à parte, o time palmeirense garantiu vaga na final e segue na briga pelo tetracampeonato paulista. Agora, o time de Abel Ferreira enfrenta o Corinthians em jogos de ida e volta na decisão.