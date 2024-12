Influenciador critica atuação do Palmeiras contra o Fluminense: ‘Medíocre’

O Palmeiras deixou desejar na última partida do Brasileirão 2024. O Verdão, que sofreu a derrota de 1 a 0 para o Fluminense, no Allianz Parque, entregou mais três pontos para o time carioca nesta temporada e irritou Pedro Rocha, influenciador do CriaLab!, hub de criadores de conteúdo do Lance!.

Para Pedro, a atuação do Palmeiras contra o Fluminense foi "medíocre", e durante a temporada de 2024 o time de Abel Ferreira apresentou muita oscilação e falhou em momentos decisivos.

- A atuação do Palmeiras hoje no Allianz Parque é medíocre. Fim de 2024 sob protestos e vaias. Seis pontos para o Fluminense no Campeonato Brasileiro, perdeu no Rio e perdeu aqui para esse time péssimo do Fluminense. Se preocuparam tanto com o que ia acontecer no Rio de Janeiro (jogo do Botafogo) que se esqueceram daqui que era o principal. - afirmou o influenciador

- O Palmeiras oscilou muito em 2024 e falhou em momentos decisivos. Falhou na frente e falhou atrás e hoje não foi diferente. O primeiro gol foi uma falha do Vanderlan - completou Pedro

O CriaLab! projetou a temporada de 2025 avaliando os pontos a serem melhorados no planejamento do clube Alviverde.

- Não acho que está tudo errado, mas em 2025 precisam de alguns ajustes pontuais. O planejamento é fundamental. Em 2024 foram R$ 200 milhões investidos. E o Aníbal foi a única contratação que, de fato, vingou até agora - concluiu.

