Ramon Abatti Abel durante jogo do Palmeiras no Brasileirão 2023 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Sou do Apito por Paulo Caravina • Publicada em 27/10/2024 - 13:59 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 27/10/2024 - 15:12

O catarinense Ramon Abatti Abel (Fifa-SC), que conduziu o jogo entre Palmeiras e Fortaleza, válido pela 31ª rodada do Brasileirão, se envolveu em polêmicas envolvendo penalidades que deram vantagem para o clube paulista, o que aconteceu também quando ele apitou o confronto entre o Verdão e o Flamengo na temporada de 2023 do campeonato. Paulo Caravina, especialista de arbitragem do Cria Lab!, hub de creators do Lance!, analisa cada lance e o critério utilizado pelo árbitro.

➡️Abel Ferreira opina sobre decisões de pênalti: ‘Tem que criar regra’

Segundo Paulo Caravina, embora tenha sido o mesmo árbitro nas duas partidas do Palmeiras - contra o Fortaleza e contra o Flamengo -, o critério utilizado não foi o mesmo. Com isso, os dois lances dentro da área geraram "consequências" diferentes, já que um foi apenas escanteio para o Rubro-Negro, e o outro pênalti a favor do Verdão.

- Apesar de suas semelhanças, o mesmo árbitro Ramon Abatti não tomou a mesma decisão desses lances. O primeiro lance aconteceu no Brasileirão do ano passado, o Palmeiras recebia o Flamengo no Allianz Parque, e quando Richard Rios derrubou o Everton Ribeiro dentro da área, Ramon Abatti marcou apenas o escanteio e era um lance de muito pênalti. No segundo lance que aconteceu hoje [dia 26 de outubro], também no Allianz Parque, o zagueiro do Fortaleza derrubou o atacante do Palmeiras dentro da área e, dessa vez, Ramon Abatti marcou o pênalti - comentou o especialista.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ambos positivos para o Palmeiras, os lances foram relembrados por Caravina, que entende que a penalidade marcada entre Palmeiras e Fortaleza foi correta. Assim, ele considera que o pênalti também deveria ter sido marcado a favor do Flamengo, na jogada de Everton Ribeiro.

- E realmente quando você descreve a jogada, ambas são jogadas de pênalti. O Defensor vai dar o tranco no atacante erra o tempo da bola e não atinge no ombro, atinge nas costas do atacante, que é derrubado por esse tranco. Então pênalti bem marcado hoje e não marcado para o Flamengo no ano passado - completou.

Assim como no duelo contra o Fortaleza, com empate por 2 a 2, o Palmeiras também igualou o placar contra o Flamengo. Na época, o confronto, válido pela 14ª rodada do Brasileirão 2023, terminou em 1 a 1, com os gols de Dudu e Arrascaeta.

Palmeiras e Flamengo empataram em duelo do Brasileirão 2023 (Foto: Marcelo Cortes/CRF)

Próximo jogo do Palmeiras

A busca do Palmeiras pelo título continua na próxima segunda-feira (4). O Verdão encara o Corinthians, na Neo Química Arena, às 20h (de Brasília). O clube alviverde defende uma invencibilidade no clássico desde 2021.