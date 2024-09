Especialista analisa características do árbitro de Fluminense e Atlético-MG, pela Libertadores

Facundo Tello, árbitro de Fluminense x Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Paulo Caravina • Publicada em 18/09/2024 - 15:02 • Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam em partida decisiva pelas quartas de final da Libertadores 2024. A partida acontece no Maracanã, nesta quarta (18), às 19h (de Brasília), e terá a arbitragem comandada pelo argentino Facundo Tello, conhecido de duas torcidas brasileiras nesta edição da competição. O especialista em arbitragem Paulo Caravina, do CriaLab! do Lance!, analisou as principais características do árbitro sul-americano.

Fluminense x Atlético-MG: conheça a arbitragem

Facundo Tello foi o árbitro do lance polêmico do gol de mão de Gustavo Gómez, que poderia ter dado a classificação para o Palmeiras nas oitavas da Libertadores contra o Botafogo. O argentino foi também o único sul-americano na temporada de 2024 da Eurocopa. Com uma média de seis cartões por partida na Copa Libertadores, o árbitro será responsável por apitar o duelo entre Fluminense e Atlético-MG.

- Árbitro que aceita mais conversas com os jogadores, costuma segurar o cartão muitas vezes no primeiro tempo e não gosta de acréscimo - comentou Caravina.

Informações gerais da partida

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Atlético-MG

Copa Libertadores - Quartas de Final (Ida)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 18 de setembro, 19h

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Paramount+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Thiago Santos, Marcelo; Bernal, Martinelli (Nonato), Ganso; Arias, Kevin Serna, Kauã Elias (Cano)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Mariano (Saravia); Alonso, Lyanco e Guilherme Arana; Fausto Vera, Battaglia, Scarpa e Bernard; Paulinho e Hulk

