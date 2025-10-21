Coritiba lota o Couto Pereira e lidera média de público na Série B

O Coritiba vive um bom momento dentro e fora de campo. No último Atlhetiba, disputado no Couto Pereira, o clube registrou o maior público da temporada, com 38.762 torcedores, e consolidou a liderança em média de público da Série B de 2025. O clássico terminou em 0 a 0, resultado que manteve o Coxa na primeira colocação, com 57 pontos, e ampliou a expectativa pelo retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com mais de 365 mil torcedores presentes no estádio ao longo do ano, o Coritiba sustenta uma média superior a 20 mil pessoas por jogo, número que supera clubes da Série A, como Vasco, Santos, Botafogo, Vitória e Sport. Na Segundona, o Remo aparece em segundo lugar, com cerca de 18 mil torcedores por partida.

O recorde anterior de público havia ocorrido em 23 de agosto, na vitória sobre o Remo, com 33.679 pagantes. Somente em setembro, mais de 65 mil pessoas passaram pelo Couto Pereira em três jogos. Segundo dados da CBF, o estádio é o que mais recebeu público pagante na Série B de 2025, ultrapassando 330 mil torcedores na temporada.

continua após a publicidade

Em campo, o Coxa tem sustentado bons números: melhor defesa da competição, com 21 gols sofridos, segundo melhor saldo de gols (13) — empatado com o Criciúma — e 16 vitórias, número que também iguala a Chapecoense.

O crescimento do engajamento da torcida vem sendo impulsionado por ações da Reals, patrocinadora máster do clube desde janeiro de 2024. A empresa tem promovido eventos e campanhas voltadas à torcida, como o Coxa Day Reals, com ativações em dias de jogo; o Aquece Coxa Reals, encontro pré-jogo nos arredores do Couto Pereira; e o Desafio do Sócio Reals, voltado aos sócios-torcedores. Outras iniciativas incluem a Coxa Run, corrida de rua organizada em parceria com o clube, e o Desafio Frizzo, no qual torcedores recriaram um gol de Matheus Frizzo no CT da Graciosa.

continua após a publicidade

— A força da torcida coxa-branca é indiscutível e a Reals tem orgulho de caminhar lado a lado com o clube, promovendo experiências que valorizam essa paixão nas arquibancadas. Como patrocinador máster, buscamos construir um relacionamento de verdade com o torcedor. É gratificante ver a boa campanha da equipe dentro de campo e a excelente média de público do Coxa na competição. Seguimos juntos, apoiando e fortalecendo o Coritiba para que o time possa seguir em busca do tão sonhado acesso à Série A do Brasileiro — afirmou Diego Buriti, diretor de marketing da Reals.

➡️ Sonho de ser jogador profissional cresce 47%, diz pesquisa