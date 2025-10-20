Sonho de ser jogador profissional cresce 47%, diz pesquisa

Em julho de 2024, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) bateu um recorde. A entidade recebeu 2.134 novos nomes no Boletim Informativo Diário (BID) em um só dia. Esse número corresponde a 32% do maior número até então.

De acordo com uma pesquisa do "Bolavip Brasil", realizada em parceria com a instituição "Research Without Barriers", o sonho de se tornar um jogador ou jogadora profissional de futebol vem crescendo muito nos últimos anos. Após um período de entrevistas, 47% dos entrevistados disseram que acreditam poder jogar na primeira prateleira do futebol nacional, enxergando o esporte como não só uma realização pessoal, mas também uma ascenção social.

No entanto, para que uma pessoa possa começar a jogar futebol profissionalmente, precisa atravessar um caminho que não é nada fácil. Para isso, é muito importante que o atleta receba a atenção de uma gestão bem estruturada para obter sucesso.

Para Edvaldo Lima, CEO da "360° Football Business", o futebol é um sonho possível para muitos jovens em todo o Brasil, mas para que esse desejo se torne realidade, é necessário um acompanhamento desde cedo, promovendo o planejamento de um projeto que exige muito preparo para o atleta e sua família.

Timão derrotou o São Bernardo no Paulistão Sub-20 (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

- Hoje, o jogador precisa pensar como profissional desde cedo. Isso envolve não apenas o desempenho em campo, mas também gestão de imagem, disciplina, preparo mental e escolhas estratégicas sobre onde e como jogar - confirmou o CEO.

Para Lima, uma das coisas mais importantes para o sucesso de um atleta de base é uma gestão profissional, que possa "blindar" o jovem de qualquer tipo de problema extracampo, como relações interpessoais e, principalmente, redes sociais.

- O futebol pode mudar vidas, mas exige preparo, disciplina e visão de longo prazo. Com estrutura, orientação e gestão, o talento se transforma em carreira, e o sonho, em legado - concluiu.