Yuri Alberto deixa futuro no Corinthians em aberto: ‘Tenho o sonho de jogar na Europa’

Artilheiro do Corinthians na atual temporada, Yuri Alberto revelou neste domingo (17), em entrevista, o desejo de atuar no futebol europeu, com preferência pela Premier League.

Na última janela de transferências, o clube paulista recebeu várias sondagens pelo jogador, mas decidiu mantê-lo no elenco, priorizando o projeto esportivo. À época, a equipe estava na zona de rebaixamento do Brasileirão e enfrentaria dificuldades para encontrar um substituto, devido ao prazo para inscrição de novos jogadores.

- Eu tenho um grande sonho de jogar na Europa. Eu fiquei no Zenit (da Rússia) e acabei voltando porque não poderia jogar campeonatos europeus por conta da guerra. Eu tenho um grande sonho, estou muito feliz aqui no Corinthians, mas acho que, se vier alguma coisa que beneficie o Corinthians e a mim também, está em aberto. Prioridade é a Inglaterra, gosto bastante - afirmou o atacante ao programa Apito Final, da Bandeirantes.

- A prioridade é a Inglaterra, pelo estilo de jogo, de transição - disse.

Durante a entrevista, Yuri revelou que a cirurgia para retirada da vesícula, realizada no início de agosto, foi fundamental para sua permanência no Parque São Jorge.

- Se não fosse essa cirurgia, eu estava enchendo o saco do meu pai, do meu empresário também, para eu ir embora. Não estava aguentando mais. Acho que essa cirurgia veio na hora certa - completou o jogador.

Com 26 gols marcados, Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians em 2024 (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

No Corinthians desde junho de 2022, Yuri Alberto acumula 144 partidas, 52 gols e 15 assistências. O Jogador possui contrato até dezembro de 2027 com o clube paulista, que detém 50% dos direitos econômicos do atacante.