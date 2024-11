Corinthians avança por novo fiador e corre para fechar contratação de Hugo Souza

O Corinthians trabalha nos bastidores para garantir um fiador e efetivar a compra em definitivo de Hugo Souza. A diretoria alvinegra não considera a possibilidade de perder três goleiros na mesma temporada e pretende realizar o pagamento até o dia 30 de novembro, antes do término do prazo — seja à vista ou parcelado, conforme estipulado no acordo inicial com o Flamengo.

Anteriormente, os cariocas recusaram a garantia financeira proposta pela direção corintiana, que havia colocado a Brax, parceira comercial de ambos os clubes, como fiadora. No entanto, a empresa também foi usada como garantia na compra do lateral-direito Matheuzinho, cujo pagamento ainda tem uma parcela em atraso.

O clube, inclusive, já manifestou publicamente a intenção de adquirir 60% dos direitos econômicos do goleiro por 800 mil euros (R$ 4,9 milhões).

— O Sport Club Corinthians Paulista informa que formalizou a opção de compra dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza junto ao Clube de Regatas do Flamengo, de acordo com o estabelecido no contrato de empréstimo firmado entre os clubes em julho deste ano — afirmou o clube em nota oficial.

O Corinthians tem até o fim de novembro para concluir a compra de Hugo Souza nos termos estabelecidos. Caso o acordo não seja fechado até essa data, novas condições de negociação precisarão ser discutidas.

Hugo Souza, goleiro do Corinthians, após partida contra o Vitória (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

— Acredito muito na palavra do presidente (Augusto Melo), do Fabinho, se eles falaram que está tudo certo, já deu tudo certo. É questão de tempo. Todo mundo sabe da minha vontade, estou feliz aqui, e é isso. Essas questões externas deixo para meus empresários resolverem, estou focado em ajudar o Corinthians, em permanecer aqui — disse Hugo Souza após a partida entre Corinthians e Vitória.

Quanto Hugo Souza custará aos cofres do Corinthians

O Corinthians deve investir cerca de R$ 7,6 milhões para garantir a contratação em definitivo de Hugo Souza. Esse valor engloba R$ 1,2 milhão pelo empréstimo até dezembro, R$ 4,9 milhões pela aquisição de 60% dos direitos econômicos e R$ 1,5 milhão em multas.

Desde sua chegada, o goleiro enfrentou o Flamengo em três partidas: uma pelo Campeonato Brasileiro e duas pela Copa do Brasil. Em cada uma delas, o clube foi obrigado a pagar uma multa de R$ 500 mil para escalar Hugo, totalizando R$ 1,5 milhão.