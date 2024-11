Corinthians prepara estratégia para garantir retorno de Memphis à seleção da Holanda

O Corinthians trabalha nos bastidores para garantir o retorno de Memphis Depay para a Seleção da Holanda. Nos últimos dias, o clube enviou um convite formal para Ronald Koeman, atual técnico da Laranja Mecânia, assistir uma partida do atacante na Neo Química Arena.

+ Corinthians avança por novo fiador e corre para fechar contratação de Hugo Souza

A proposta, enviada pelo Corinthians por e-mail ao treinador, ainda não foi respondida, mas existe a possibilidade de que o profissional compareça à Arena ainda nesta temporada.

O plano da diretoria é reaproximar Koeman de Memphis, que não é convocado desde a disputa da última Eurocopa. Vice-artilheiro da Holanda com 46 gols, o atacante do Corinthians permanece quatro gols atrás de Robin Van Persie, principal goleador do selecionado.

Memphis disputou as Copas de 2014, sediada no Brasil, e 2022 pela Holanda, marcando três gols em nove jogos. Antes de chegar ao futebol brasileiro, ele defendeu o PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid.

- Se há um jogador internacional com quem tenho mais contato é Memphis (Depay). Já conversamos sobre isso, se ele continuar assim, estará realmente no páreo para os jogos de março - afirmou Koeman em entrevista.

Memphis Depay, jogador do Corinthians, durante partida contra o Fortaleza, pela Copa Sul-Americana 2024 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Memphis pelo Corinthians

Principal contratação do Corinthians na última janela de transferências, Memphis chegou ao Brasil no início de setembro. Até agora, o atacante holandês disputou dez partidas pelo clube paulista – sete delas como titular – e contribuiu com três gols e quatro assistências.

Durante esse período, sob o comando de Ramón Díaz, a equipe conquistou seis vitórias, sendo quatro consecutivas no Brasileirão, e agora busca uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.