Yuri Alberto 200 jogos: cinco partidas marcantes do atacante pelo Timão

O atacante Yuri Alberto completou, na partida contra o Ceará, na Neo Química Arena, 200 jogos com a camisa do Corinthians. Entre momentos de turbulência e de renascimento no clube, o camisa 9 construiu histórias importantes e marcantes pelo Timão.

Durante esse período, marcou 73 gols e distribuiu 19 assistências, participando de um gol a cada 165 minutos. O atacante também criou 25 grandes chances e realizou 150 passes decisivos, média de 0,8 por partida, além de finalizar 2,6 vezes por jogo, sendo uma delas efetiva em gol. Para marcar, Yuri precisou de 7 finalizações, mantendo 48% de conversão em grandes chances.

Além dos números ofensivos, o jogador mostrou eficiência em diversas situações do jogo. Nos dribles, apresentou 43% de aproveitamento, enquanto nos duelos diretos manteve 41% de eficácia. Sofreu em média 1,4 faltas por partida e recebeu nota média de 7,00 pelo Sofascore.

Primeiros gols após a seca - 17/08/2022

Contratado como grande estrela, Yuri Alberto somava sete jogos sem balançar as redes e começava a sentir a pressão. Em campo, o Corinthians enfrentava o Atlético-GO pela Copa do Brasil, em um confronto difícil, visto que, no jogo de ida, em Goiânia, havia perdido por 2 a 0. A espera, no entanto, valeu a pena.

O Corinthians goleou o Atlético-GO por 4 a 1 e se classificou para as semifinais da Copa do Brasil. O nome do jogo? Yuri Alberto, que marcou não só o primeiro gol, como três, garantindo seu primeiro hat-trick com a camisa do Timão.

Yuri Alberto chegou ao Corinthians em 2022 (Foto: Thiago Miyashiro/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Algoz contra time argentino e marca de Fenômeno - 14/05/2024

Em duelo importante contra o Argentinos Juniors, em vitória por 4 a 0, válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana, Yuri Alberto também brilhou com dois gols marcados.

Naquela altura, o camisa 9 havia alcançado 37 gols pelo Corinthians, superando Ronaldo Fenômeno, que tinha histórico de 35 gols pelo clube.

Mais três gols contra o ex - 03/05/2025

Não seria o primeiro gol de Yuri Alberto contra o Internacional, mas talvez uma das grandes atuações do camisa 9 contra o ex-clube. Em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, Yuri Alberto fez três gols no jogo do Corinthians contra o Internacional. Ele ainda marcou um quarto gol, anulado pela arbitragem. A partida terminou com vitória do Timão por 4 a 2.

— Pô, barba, cabelo e bigode, né? Muito feliz. Era para ser dois de esquerda, com a perna ruim, mas eu estou muito feliz, é um momento muito especial. Agradecer meu pai também (incentivou a treinar com a esquerda), porque os moleques até brincam que minha perna esquerda é melhor que a direita. E o Mana sempre fala: 'hoje você vai fazer gol', e sempre diz que eu vou fazer com a esquerda. Então, sempre que eu faço, eu já olho para ele e ele começa a rir — disse o artilheiro após o jogo.

Yuri Alberto em partida contra o Palmeiras (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Gol contra o maior rival na final do Paulistão - 16/03/2025

Yuri Alberto foi o protagonista da vitória do Corinthians por 1 a 0 contra o Palmeiras, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de 2025. Aos 12 minutos do segundo tempo, Félix lançou Carrillo, que abriu com Memphis pela esquerda. O holandês venceu Ríos e Mayke na disputa da bola e fez o passe para Yuri Alberto, que mandou rasteiro no canto de Weverton.

No jogo da volta, o 0 a 0 garantiu o título ao Alvinegro e a primeira taça ao camisa 9 do Timão.

Gol contra a sensação do Brasileirão - 04/10/2025

Em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu o Mirassol, grande sensação do campeonato, por 3 a 0, em partida da 27ª rodada. Com o resultado, o Timão quebrou o jejum de vitórias na competição nacional, que durava sete jogos.

Yuri Alberto, que voltava de suspensão, marcou aos 26 minutos do segundo tempo. Em jogada de Vitinho pela esquerda, o camisa 9 só precisou empurrar a bola para as redes, ampliando o marcador.

Yuri Alberto pelo Corinthians

200 jogos (171 titular)

73 gols

19 assistências

165 minutos para participar de gol

25 grandes chances criadas

150 passes decisivos (0.8 por jogo)

2.6 finalizações por jogo (1.0 no gol)

7.0 finalizações para marcar

48% de conversão em grandes chances

43% de eficiência nos dribles

41% de eficiência nos duelos

1.4 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 7.00