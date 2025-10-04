Yuri Alberto volta a marcar, Corinthians vence o Mirassol e encerra jejum sem vitórias
Timão volta a campo dia 15, quando enfrenta o Santos, fora de casa
O Corinthians venceu o Mirassol 3 a 0 na noite deste sábado (4), na Neo Química Arena e se recuperou no Campeonato Brasileiro. Maycon, Yuri Alberto e André deram a vitória ao Timão, encerrando um jejum de três jogos sem ganhar. Com o Resultado, o Corinthians foi a 33 pontos na tabela do Brasileirão, ganhou três posições e subiu para a 10ª colocação. Já o Mirassol, perde a chance de entrar no G4. O time permanece em 5º, mas com os mesmos 43 pontos pontos do Botafogo, o 4º colocado, e mantém o sonho de ir à Libertadores do próximo ano.
Como foi o jogo
O Corinthians entrou em campo pressionado pela sequência de três jogos sem vitória e pelo incômodo retrospecto na Neo Química Arena, onde não vencia há sete partidas — sua pior série como mandante na história do Brasileirão.
Para tentar encerrar o jejum, o time contou com o retorno de Yuri Alberto, de volta após cumprir suspensão no empate contra o Internacional. Outro reforço foi Memphis Depay, relacionado pela primeira vez em quase um mês após se recuperar de um edema na coxa direita.
Suspenso, Dorival Júnior não esteve à beira do campo, mas promoveu uma mudança tática: retirou Angileri e desfez a linha de três zagueiros.
A primeira chegada, porém, foi do time visitante, logo com um minuto, obrigando Hugo Souza a boa defesa.
Aos 17 minutos do primeiro tempo, Matheus Bidu cruzou da esquerda, e Yuri Alberto foi derrubado dentro da área por Reinaldo. Após revisão do VAR, o árbitro Felipe Fernandes de Lima marcou pênalti e aplicou cartão amarelo ao lateral do Mirassol. Na cobrança, Maycon bateu rasteiro no canto esquerdo. Walter ainda tocou na bola, mas não evitou o gol.
Mesmo em vantagem, o Corinthians não teve uma atuação tranquila. O Mirassol reagiu e passou a controlar mais a posse de bola, criando ao menos duas chances claras para empatar. O time da casa ficou à espera dos contra-ataques e quase ampliou nos minutos finais da etapa inicial, quando Bidon sofreu falta na entrada da área, mas Matheusinho mandou a cobrança por cima.
O jogo recomeçou e a etapa final tinha o mesmo roteiro do primeiro tempo: o Mirassol controlava as ações e Corinthians apostava no contra-ataque. Aos 22 minutos, o time do interior paulista teve ótima chance após tabelinha que Reinaldo bateu cruzado, levando perigo a Hugo Souza. O castigo veio quatro minutos depois. O Corinthians escapou pela esquerda, Vitinho cruzou e Yuri Alberto só teve o trabalho de empurrar para as redes e ampliar o marcador.
Enfim, o Timão teve tranquilidade. Memphis retornou ao time e a equipe passou a ter mais domínio da partida. Nos acréscimos, ainda deu tempo para o time marcar mais um, com o colante André, da base, que contou com desvio na zaga do Mirassol para decretar o 3 a 0.
O Timão volta a campo após a Data Fifa, no dia 15 de outubro, para enfrentar o Santos na Vila Belmiro.
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS 3 X 0 MIRASSOL
CAMPEONATO BRASILEIRO - 27ª RODADA
🗓️ Data e horário: sábado, 4 de outubro, 21h (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
🥅 Gols: Maycon, aos 17' do 1ºT, Yuri Alberto, aos 26', e André, aos 45' do 2ºT (COR)
🟨 Cartões amarelos: Reinaldo e José Aldo (MIR)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Anderson Moraes Coelho (SP)
🏁VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)
⚽ESCALAÇÕES
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Martinez, Raniele, Maycon e Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão.
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Lucas Ramon (Daniel Borges), Jemmes, João Victor e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Guilherme; Negueba, Carlos Eduardo e Cristian.
