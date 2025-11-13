Corinthians: Duilio é ouvido pelo MP para explicar gastos com cartão do clube
Audiência ocorreu de forma breve e abordou pontos da gestão do ex-cartola
O ex-presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, esteve presente no Ministério Público nesta quinta-feira (13) para prestar esclarecimentos sobre ter autorizado o pagamento de produtos e serviços de uso pessoal com recursos do clube.
De acordo com a nota divulgada pela defesa do ex-presidente, Duilio Monteiro respondeu a todos os questionamentos de forma objetiva e afirmou ter colaborado com o procedimento.
O comunicado também informa que os valores classificados como gastos pessoais foram reembolsados ao Corinthians após as despesas e que o total não ultrapassa R$ 1.300 reais ao longo dos três anos de mandato.
— Vale esclarecer que os valores gastos apontados como "pessoais" foram reembolsados ao clube imediatamente após a despesas serem feitas, e somadas não ultrapassam R$ 1.300 reais durante os 3 anos de mandato — disse.
Veja abaixo a nota completa divulgada pela defesa de Duilio Monteiro:
O ex-presidente do Sport Club Corinthians Paulista, Duílio Monteiro Alves, perante o Ministério Público apresentou, de forma rápida e objetiva, esclarecimentos sobre todos os temas solicitados, cumprindo exatamente o que sempre afirmou que faria.
A oitiva transcorreu com total tranquilidade e transparência, refletindo a postura colaborativa que o ex-presidente mantém desde o início do procedimento.
Vale esclarecer que os valores gastos apontados como "pessoais" foram reembolsados ao clube imediatamente após a despesas serem feitas, e somadas não ultrapassam R& 1300 reais durante os 3 anos de mandato.
Duílio deixou claro que, durante seu mandato à frente do Corinthians, sempre agiu com respeito, responsabilidade e parcimônia na gestão das despesas do clube, permanecendo tranquilo e confiante de que os fatos serão plenamente esclarecidos.
