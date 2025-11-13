menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians: Duilio é ouvido pelo MP para explicar gastos com cartão do clube

Audiência ocorreu de forma breve e abordou pontos da gestão do ex-cartola

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 13/11/2025
17:28
Duilio Monteiro, ex-presidente do Corinthians (Foto: Caio Rocha/iShoot/Gazeta Press)
imagem cameraDuilio Monteiro, ex-presidente do Corinthians (Foto: Caio Rocha/iShoot/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O ex-presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, esteve presente no Ministério Público nesta quinta-feira (13) para prestar esclarecimentos sobre ter autorizado o pagamento de produtos e serviços de uso pessoal com recursos do clube.

continua após a publicidade

De acordo com a nota divulgada pela defesa do ex-presidente, Duilio Monteiro respondeu a todos os questionamentos de forma objetiva e afirmou ter colaborado com o procedimento.

O comunicado também informa que os valores classificados como gastos pessoais foram reembolsados ao Corinthians após as despesas e que o total não ultrapassa R$ 1.300 reais ao longo dos três anos de mandato.

continua após a publicidade

— Vale esclarecer que os valores gastos apontados como "pessoais" foram reembolsados ao clube imediatamente após a despesas serem feitas, e somadas não ultrapassam R$ 1.300 reais durante os 3 anos de mandato — disse. 

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Duilio-Monteiro-Alves-Corinthians
Duílio compareceu ao Ministério Público para explicar despesas feitas com o cartão corporativo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Veja abaixo a nota completa divulgada pela defesa de Duilio Monteiro:

O ex-presidente do Sport Club Corinthians Paulista, Duílio Monteiro Alves, perante o Ministério Público apresentou, de forma rápida e objetiva, esclarecimentos sobre todos os temas solicitados, cumprindo exatamente o que sempre afirmou que faria.

continua após a publicidade

A oitiva transcorreu com total tranquilidade e transparência, refletindo a postura colaborativa que o ex-presidente mantém desde o início do procedimento.

Vale esclarecer que os valores gastos apontados como "pessoais" foram reembolsados ao clube imediatamente após a despesas serem feitas, e somadas não ultrapassam R& 1300 reais durante os 3 anos de mandato.

Duílio deixou claro que, durante seu mandato à frente do Corinthians, sempre agiu com respeito, responsabilidade e parcimônia na gestão das despesas do clube, permanecendo tranquilo e confiante de que os fatos serão plenamente esclarecidos.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias