O ex-presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, esteve presente no Ministério Público nesta quinta-feira (13) para prestar esclarecimentos sobre ter autorizado o pagamento de produtos e serviços de uso pessoal com recursos do clube.

continua após a publicidade

De acordo com a nota divulgada pela defesa do ex-presidente, Duilio Monteiro respondeu a todos os questionamentos de forma objetiva e afirmou ter colaborado com o procedimento.

O comunicado também informa que os valores classificados como gastos pessoais foram reembolsados ao Corinthians após as despesas e que o total não ultrapassa R$ 1.300 reais ao longo dos três anos de mandato.

continua após a publicidade

— Vale esclarecer que os valores gastos apontados como "pessoais" foram reembolsados ao clube imediatamente após a despesas serem feitas, e somadas não ultrapassam R$ 1.300 reais durante os 3 anos de mandato — disse.

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Duílio compareceu ao Ministério Público para explicar despesas feitas com o cartão corporativo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Veja abaixo a nota completa divulgada pela defesa de Duilio Monteiro:

O ex-presidente do Sport Club Corinthians Paulista, Duílio Monteiro Alves, perante o Ministério Público apresentou, de forma rápida e objetiva, esclarecimentos sobre todos os temas solicitados, cumprindo exatamente o que sempre afirmou que faria.

continua após a publicidade

A oitiva transcorreu com total tranquilidade e transparência, refletindo a postura colaborativa que o ex-presidente mantém desde o início do procedimento.

Vale esclarecer que os valores gastos apontados como "pessoais" foram reembolsados ao clube imediatamente após a despesas serem feitas, e somadas não ultrapassam R& 1300 reais durante os 3 anos de mandato.

Duílio deixou claro que, durante seu mandato à frente do Corinthians, sempre agiu com respeito, responsabilidade e parcimônia na gestão das despesas do clube, permanecendo tranquilo e confiante de que os fatos serão plenamente esclarecidos.