O executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, reconheceu que a permanência de Maycon para a próxima temporada é um desafio. O volante, que vive uma de suas melhores fases desde o retorno ao clube, tem contrato de empréstimo com o Timão apenas até o fim do ano e pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Mesmo com as dificuldades, a diretoria alvinegra iniciou tratativas com os ucranianos para tentar prolongar o vínculo. As conversas ocorrem em meio a uma relação desgastada entre os clubes, após o Corinthians atrasar parte dos valores da negociação anterior. Maycon, por sua vez, já manifestou o desejo de seguir no clube em 2026.

— O Maycon tem evoluído nestes últimos jogos. Ele tem o desejo (de ficar), a gente também, mas é uma negociação complexa. Renovar empréstimo não é fácil, tem outro clube (Shakhtar Donetsk). Mas precisamos aguardar situações importantes que acontecerão neste ano — comenta o dirigente em entrevista à Cazé TV.

— Ele quer ficar, gosta muito do clube, tem um carinho enorme pelo clube, mas não depende só dele, envolve outra equipe, existe uma relação com dívida passada. Mas esperamos ter algumas definições nessa, na próxima semana — completa Soldado.

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Números de Maycon na temporada

Desde que voltou ao Corinthians, Maycon vem consolidando sua importância no meio-campo alvinegro. Nesta segunda passagem, o volante soma 134 partidas, sendo 95 como titular, com dez gols e sete assistências. Além da presença constante, mantém média de 86% de acerto nos passes e registra 0,7 passe decisivo por jogo. Também contribui defensivamente com 1,1 desarme, 2,0 duelos ganhos e 3,5 bolas recuperadas por partida, números que ajudam a explicar sua nota média de 6,80 no Sofascore.

No total pelas duas passagens, Maycon acumula 239 jogos com a camisa corinthiana, sendo titular em 183 deles. O volante marcou 18 gols, deu 13 assistências e apresenta 87% de precisão nos passes. Em média, são 0,8 passe decisivo, 0,9 finalização, 1,0 interceptação e 1,2 desarmes por confronto.

Em entrevista recente, Maycon admitiu que o desejo é permanecer no Corinthians, mas entende que as negociações são complexas.

— Eu tenho a intenção de permanecer e o clube tem a intenção que eu fique, mas é uma situação complexa, envolve muitas partes e situações. A gente tem conversado para que a gente consiga encontrar um bom momento para todo mundo. Por tudo que eu já vivi e principalmente por este ano, desta retomada de bom futebol, isso me anima bastante. Pode acontecer, como não pode. Infelizmente não depende só do Maycon, nem só do Corinthians — disse Maycon em entrevista à TV Globo/GE.