Yuri Alberto supera marca de Ronaldo Fenômeno pelo Corinthians

Escrito por Lance! • Publicada em 14/05/2024 - 22:12 • São Paulo (SP)

Atacante do Corinthians, Yuri Alberto superou o número de gols marcados por Ronaldo Fenômeno com a camisa do Timão. O centroavante chegou a 37 gols feitos após ter balançado as redes duas vezes contra o Argentinos Juniors, pela Sul-Americana.

Por outro lado, o pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira havia marcado 35 gols entre 2009 e 2011. No entanto, a média de gols de Ronaldo segue sendo superior em relação a do atual camisa nove da equipe comandada por António Oliveira.

Nesse momento, Yuri Alberto é o 13º maior artilheiro do Corinthians no Século XXI ao lado de Deivid, mas o jogador busca elevar seus números. Jô ocupa a liderança nessa estatística com 65 gols marcados em 284 partidas pelo Timão.

Ronaldo marcou 35 gols pelo Corinthians (Foto: Agência Corinthians)