Corinthians: Dorival intensifica treinos de finalização no CT Joaquim Grava
Elenco participou de atividades técnicas e táticas voltadas ao clássico contra o São Paulo
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians realizou, na manhã desta quinta-feira (13), seu segundo treino durante a pausa da Data Fifa. A atividade, no CT Dr. Joaquim Grava, contou com trabalhos técnicos de olho no clássico contra o São Paulo, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro.
Presidente do Corinthians explica dívida de R$ 23 milhões com Memphis
Corinthians
Corinthians registra pior marca na Neo Química Arena em uma edição de Brasileirão
Corinthians
Corinthians foca em fim do transferban, mas mantém plano por reforços
Corinthians
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
A manhã do Timão começou com uma ativação na academia. Em seguida, após o aquecimento no gramado, o elenco participou de um treino de confrontos com finalizações em situações de dois contra dois, três contra dois, quatro contra três e quatro contra quatro.
Na sequência, a comissão técnica comandou um exercício de enfrentamento em 10 contra 10, com superioridade numérica por zonas do campo.
➡️ Corinthians inicia venda de ingressos para o clássico contra o São Paulo
Em relação aos lesionados, o goleiro Hugo Souza segue tratando um trauma muscular na coxa esquerda, assim como o volante Raniele, que teve constatada uma lesão no músculo adutor da perna direita após exame de imagem.
A equipe corinthiana segue a preparação para o Majestoso na manhã desta sexta-feira (14), no CT Dr. Joaquim Grava. O duelo diante do São Paulo está marcado para a próxima quinta-feira (20), às 19h30, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão.
Corinthians no Brasileirão
Após a derrota para o Ceará, o Timão despencou na tabela do Brasileirão, somando 42 pontos e ocupando a 13ª colocação, com 11 vitórias, nove empates e 13 derrotas. A equipe, que sonha com uma vaga na Libertadores, ainda vive a expectativa de conquistar a Copa do Brasil.
Próximos jogos
- Corinthians x São Paulo - 20/11 - 19h30 - Neo Química Arena (SP)
- Cruzeiro x Corinthians - 23/11 - 20h30 - Mineirão (BH)
- Corinthians x Botafogo - 30/11 - 16h - Neo Química Arena (SP)
- Fortaleza x Corinthians - 03/12 - Horário a confirmar - Castelão (CE)
- Corinthians x Juventude - 07/12 - 15h - Neo Química Arena (SP)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias