menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians: Dorival intensifica treinos de finalização no CT Joaquim Grava

Elenco participou de atividades técnicas e táticas voltadas ao clássico contra o São Paulo

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 13/11/2025
15:33
Corinthians treinou na manhã desta quinta-feira (13) (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
imagem cameraCorinthians treinou na manhã desta quinta-feira (13) (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians realizou, na manhã desta quinta-feira (13), seu segundo treino durante a pausa da Data Fifa. A atividade, no CT Dr. Joaquim Grava, contou com trabalhos técnicos de olho no clássico contra o São Paulo, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A manhã do Timão começou com uma ativação na academia. Em seguida, após o aquecimento no gramado, o elenco participou de um treino de confrontos com finalizações em situações de dois contra dois, três contra dois, quatro contra três e quatro contra quatro.

Na sequência, a comissão técnica comandou um exercício de enfrentamento em 10 contra 10, com superioridade numérica por zonas do campo.

➡️ Corinthians inicia venda de ingressos para o clássico contra o São Paulo

Em relação aos lesionados, o goleiro Hugo Souza segue tratando um trauma muscular na coxa esquerda, assim como o volante Raniele, que teve constatada uma lesão no músculo adutor da perna direita após exame de imagem.

continua após a publicidade

A equipe corinthiana segue a preparação para o Majestoso na manhã desta sexta-feira (14), no CT Dr. Joaquim Grava. O duelo diante do São Paulo está marcado para a próxima quinta-feira (20), às 19h30, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão.

Gui Negão durante treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Gui Negão durante treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians no Brasileirão

Após a derrota para o Ceará, o Timão despencou na tabela do Brasileirão, somando 42 pontos e ocupando a 13ª colocação, com 11 vitórias, nove empates e 13 derrotas. A equipe, que sonha com uma vaga na Libertadores, ainda vive a expectativa de conquistar a Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Próximos jogos

  • Corinthians x São Paulo - 20/11 - 19h30 - Neo Química Arena (SP)
  • Cruzeiro x Corinthians - 23/11 - 20h30 - Mineirão (BH)
  • Corinthians x Botafogo - 30/11 - 16h - Neo Química Arena (SP)
  • Fortaleza x Corinthians - 03/12 - Horário a confirmar - Castelão (CE)
  • Corinthians x Juventude - 07/12 - 15h - Neo Química Arena (SP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias