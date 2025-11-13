O Corinthians realizou, na manhã desta quinta-feira (13), seu segundo treino durante a pausa da Data Fifa. A atividade, no CT Dr. Joaquim Grava, contou com trabalhos técnicos de olho no clássico contra o São Paulo, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

A manhã do Timão começou com uma ativação na academia. Em seguida, após o aquecimento no gramado, o elenco participou de um treino de confrontos com finalizações em situações de dois contra dois, três contra dois, quatro contra três e quatro contra quatro.

Na sequência, a comissão técnica comandou um exercício de enfrentamento em 10 contra 10, com superioridade numérica por zonas do campo.

Em relação aos lesionados, o goleiro Hugo Souza segue tratando um trauma muscular na coxa esquerda, assim como o volante Raniele, que teve constatada uma lesão no músculo adutor da perna direita após exame de imagem.

A equipe corinthiana segue a preparação para o Majestoso na manhã desta sexta-feira (14), no CT Dr. Joaquim Grava. O duelo diante do São Paulo está marcado para a próxima quinta-feira (20), às 19h30, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão.

Gui Negão durante treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians no Brasileirão

Após a derrota para o Ceará, o Timão despencou na tabela do Brasileirão, somando 42 pontos e ocupando a 13ª colocação, com 11 vitórias, nove empates e 13 derrotas. A equipe, que sonha com uma vaga na Libertadores, ainda vive a expectativa de conquistar a Copa do Brasil.

Próximos jogos