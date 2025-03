Volantes treinam e devem reforçar o Corinthians em decisão; veja a escalação

O Corinthians finalizou a sua preparação para a semifinal do Campeonato Paulista contra o Santos. Neste sábado (8), o elenco treinou no CT Dr. Joaquim Grava. As novidades foram as presenças de José Martínez e Raniele, que treinaram sem restrições e podem reforçar a equipe na decisão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O elenco iniciou o dia com trabalhos físicos na academia e em seguida foram ao campo. O grupo realizou aquecimentos e a comissão técnica promoveu uma atividade tática de enfrentamento visando aprimorar o sistema defensivo.

Após o primeiro treinamento, o time praticou jogadas de bola parada, visando o aperfeiçoamento ofensivo e defensivo, e terminou com uma atividade de penalidades, situação que pode acontecer na decisão em caso de empate no tempo regulamentar.

continua após a publicidade

Raniele participou de atividade do Corinthians neste sábado (8) (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Decisão para o Corinthians

Os rivais se enfrentam neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O jogo é único e, em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. O Timão vive um período de instabilidade após a derrota por 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, na quarta-feira (5), pela Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores.

José Martínez não atuou contra a equipe equatoriana após sentir um desconforto na articulação do joelho direito. O jogador treinou normalmente na semana e, com presença na atividade deste sábado (8), é opção de Ramón Díaz para o duelo.

continua após a publicidade

Raniele teve uma lesão no bíceps femoral da coxa direita no empate por 1 a 1 do Corinthians com o Universidad Central, no dia 19 de fevereiro, pela Fase Preliminar 2 da Pré-Libertadores. O jogador treinou normalmente e também deve ser relacionado.

O Corinthians deve entrar em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Hugo); Raniele, Carrillo, Breno Bidon (José Martínez) e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.