O técnico Segundo Castillo foi demitido do Barcelona (EQU) na noite de quinta-feira (19). O clube anunciou, por meio de suas redes sociais, o fim do vínculo em acordo com o comandante, logo depois da derrota para a rival LDU em Quito.

"O Barcelona informa que chegou a um acordo mútuo com o treinador Segundo Alejandro Castillo para findar seu vínculo como técnico da equipe profissional. A relação trabalhista culminou em um término amigável, sendo esta quinta seu último dia de trabalho, depois de dirigir o treino realizado nos campos alternativos do Estádio Banco Pichincha. Como instituição, expressamos nosso mais sincero agradecimento ao professor Castillo por seu compromisso, profissionalismo e disposição durante todos os momentos em que foi requerido, tanto como interino como em sua etapa no comando do time principal. Sempre buscou deixar no alto o nome do Barcelona. Desejamos a ele os maiores êxitos em seus futuros desafios profissionais."

Segundo, que já havia sido interino por pouco mais de um mês em 2023, foi contratado em outubro de 2024 para substituir o argentino Ariel Holan. Rapidamente, sua chegada surtiu efeito, e o clube de Guayaquil eliminou o Corinthians na Pré-Libertadores deste ano.

Porém, o desempenho posterior não foi o mesmo. O Barcelona caiu ainda na fase de grupos do continental, com quatro pontos em seis jogos, e amargou a lanterna, sem garantir um lugar na Sul-Americana. No Equatoriano, a equipe ocupa a terceira colocação, com 29 pontos, perdendo uma posição após a derrota diante da LDU.

Os trajes elegantes de Castillo chamaram a atenção de torcedores. O estilo, com ternos de alfaiataria, é um exemplo do movimento originado na Inglaterra, no século XVII, chamado de Dandismo Negro, forma de resistência, reinvenção e afirmação da população negra.

