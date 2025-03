Bicampeão Paulista com o Santos, Zé Love relembra final diante do Corinthians

O ex-atacante do Santos Zé Love conquistou quatro títulos com a camisa do Peixe e participou de um dos momentos mais importantes da história do clube ao lado de Neymar.

continua após a publicidade

Em 2011, conquistou a Libertadores com o Peixe diante do Peñarol, do Uruguai, no Pacaembu, o título mais importante da carreira. Em 2010, faturou a primeira taça da Copa do Brasil do Alvinegro, contra o Vitória, no Barradão. No Paulistão, levantou o troféu em 2010 e 2011.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neste domingo (09), o Santos enfrenta o Corinthians em duelo válido pela semifinal do Campeonato Paulista, às 18h30, na Neo Química Arena.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-jogador relembrou com carinho a passagem de um ano e meio pelo clube Alvinegro. Ele marcou 26 gols em 80 jogos.

continua após a publicidade

A final do Paulistão de 2011 contra o Corinthians:

Na decisão do Campeonato Paulista de 2011, Zé Love teve uma tarde de garçom. Deu assistências para os gols de Arouca e de Neymar na vitória por 2 a 1 diante do Corinthians, na Vila Belmiro.

- Foi a minha primeira final como titular do Santos. Poder viver aquela tarde, ajudando a equipe com os gols que deram o título no maior rival, foi muito especial. A gente tinha perdido aquela final em 2009, então foi algo muito marcante para o torcedor santista.

continua após a publicidade

Palpite para o clássico da semifinal:

Zé Love analisou o duelo válido pela nona rodada, na primeira fase do estadual, diante do Corinthians. O Santos perdeu por 2 a 1, fora de casa.

-O Neymar vai ser sempre o protagonista independente do jogo. Quando ele está em campo, o protagonismo está com ele. Foi um jogo diferente. Alguns jogadores não estavam com uma grande sequência de jogos como o Tiquinho. Na minha opinião, jogamos melhor especialmente em alguns momentos do primeiro tempo. Hugo fez grandes defesas e clássico é isso. Não pode errar e tudo é definido nos erros. Agora, é um momento melhor para o Santos. Mas, sabemos que o Corinthians tem a força da torcida dentro da casa deles. A responsabilidade fica maior para eles pelo jogo decisivo da Libertadores. O Santos precisa aproveitar tudo isso e entrar mais leve pelo ambiente tranquilo. Os jogadores precisam entender melhor o estilo de jogo do Neymar. Compreender que precisa deixar ele jogar, deixar ele mais tranquilo. Ele está buscando muito a bola no campo de defesa e isso sobrecarrega. - concluiu Zé Love.

Zé Love fez dupla de ataque com Neymar em passagem vitorisosa pelo Santos. (Foto: Crédito: Ricardo Saibun)

A parceria com o Neymar:

Na opinião do ex-atacante do Peixe Zé Love, Neymar vai mudar novamente o patamar do Santos na segunda passagem pelo clube.

- O Neymar veio para mudar novamente o patamar do Santos especialmente falando em infraestrutura e nos bastidores. Essa volta possibilitou isso. Fiquei sabendo um pouco antes do anúncio oficial. Eu não costumo ficar chamando e nem ligando. A gente sabe que ele é uma figura internacional, então fico pensando quanta gente quer ter acesso ao Neymar. Sempre que posso estou com ele o os amigos, mas sou o mesmo cara de 2010. O retorno era quase impossível, mas ele precisava voltar. Ser amado, admirado e respeitado. Não tinha momento melhor especialmente depois da lesão. É o clube do coração e as pessoas vão passar a confiança para ele se readaptar ao futebol. O Santos precisa dele e a Seleção Brasileira também - ressaltou o bicampeão Paulista pelo Peixe.

Confira a entrevista completa com Zé Love:

OS MOMENTOS DECISIVOS O EM 2010/11

-Naquela época não tinha momento tenso, de pressão. O frio na barriga sempre existiusó de vestir a camisa do maior time de futebol. Mas, a gente não ficava preocupado. Jogávamos com leveza e motivados com a dança, alegria e brincadeira. A gente só pensava em como seria a comemoração dos gols. Por isso que deu certo, a gente tinha noção da responsabilidade, mas não tinha a tensão. Só na final da Libertadores a gente estava mais nervoso. Fazia muito tempo que o clube não ganhava esse título. Mas, isso antes do jogo, no vestiário. O próprio Muricy percebeu que a gente estava meio quieto e pediu pra gente ligar o som e dançar. Era o nosso jeito de entrar leve no campo. Um jogo poderia mudar aquela história maravilhosa que estávamos construindo.

O LADO B DE NEYMAR

-Só fala mal do Neymar quem não conhece ele. Infelizmente as notícias ruim sempre ganham repercussão e as boas são difíceis de vender. Ele sempre foi esse cara brincalhão. Nunca quis ser melhor do que ninguém e nem de se colocar acima. Sempre esteve ao meu lado e me deu muita força quando eu precisei. Quando estava no Santos, precisava me reafirmar no futebol.

A RELAÇÃO COM O SANTOS

-O Santos para mim vem do berço, do meu pai. É tudo na minha vida. O sonho de todo menino é jogar no time do coração e eu realizei isso. Conquistei quatro títulos no Peixe e foi um divisor de águas na minha vida. Sou um torcedor/jogador que virou ídolo. Aquele time marcou história não só pelo jeito de jogar, mas pelo carisma. Um time jovem mesclado com a experiência de Edu Dracena, Léo e Elano.

UM ELENCO MÁGICO:

- Já vi muitos times com grandes jogadores, mas sem entrosamento. A gente torcia um pelo outro e isso é difícil no futebol e na vida. Aquele time não tinha essa questão de reserva e titular. Tinha uma amizade fora de campo. A gente se respeitava muito. Chegava mais cedo no treino e também ia embora mais tarde só para ficar junto com os amigos. 2010 foi um ano de renovação para o clube. Quem era promessa, como Neymar e Ganso, virou realidade. Mudou a chave do Santos assim como 2002 e 2004. Ficou na história por ser um time mágico. Chegamos a participar de muitos programas de televisão na época.