Diretoria do Corinthians toma decisão para enxugar elenco da base

A diretoria do Corinthians pretende fazer mudanças drásticas nas categorias de base. Carlos Roberto Auricchio, conhecido como Nenê do Posto, foi nomeado como diretor, e promete reduzir o número de jogadores nas próximas semanas.

A gestão de Augusto Melo, afastado por impeachment no dia 26 de maio, ficou marcada pela contratação de diversos atletas para as categorias de base. Contando apenas os times sub-17 e sub-20, chegaram 86 novos jogadores.

Em entrevista ao 'ge.globo', Nenê do Posto declarou que sua primeira ação foi encerrar as atividades das categorias Sub-16 e sub-18, pela falta de torneios.

— O problema é que ano passado eles trouxeram de penca jogadores. Eu era da comissão do futebol (do Conselho Deliberativo) no começo da gestão do Augusto e, na primeira reunião, em março de 2024, eu falei: está errado, não é possível trabalhar com esse número de atletas — disse o novo diretor.

Franco Delgado foi um dos jogadores do Corinthians contratrados durante a gestão de Augusto Melo (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

Enxugar a folha

O Corinthians convive com um obstáculo para dispensar grande parte dos jovens. Muitos dos jogadores da categoria sub-20 possuem contrato profissional com o clube, e por isso, seria obrigatório o pagamento de uma indenização em caso de rescisão unilateral. A diretoria pretende reduzir a folha salarial da categoria de base

— Temos que olhar também funcionários, que há em excesso, dar uma enxugada na folha. O departamento está inchado em todos os aspectos. Em 2019, quando eu saí da base, era coisa de R$ 700 a R$ 800 mil o custo mensal. Hoje é de R$ 1,5 milhão, quase R$ 1,6 milhão. É um absurdo, por isso o clube não aguenta — declarou em entrevista.

A atual diretoria tem trabalhado nos bastidores para também reduzir os custos das categorias de base. Nas últimas semanas, Chicão, que atuava como coordenador de transição, e Batata, coordenador técnico, foram dispensados.