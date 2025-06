O elenco do Corinthians está em folga devido à pausa do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A diretoria concedeu duas semanas de férias aos jogadores. Entretanto, a Fiel não precisa sentir saudades, pois terá Timão em campo nesta sexta-feira (20).

continua após a publicidade

Agenda

A previsão é de que o Corinthians retorne das férias no dia 27 de junho. A diretoria planeja dar 15 dias para que Dorival Júnior possa preparar a equipe para o restante do Campeonato Brasileiro, que será retomado no dia 12 de junho, após o Mundial de Clubes, com um confronto contra o Red Bull Bragantino, em Itaquera.

Essa decisão faz parte de um acordo trabalhista com os jogadores, que retornaram mais cedo, no dia 7 de janeiro, devido ao início antecipado do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

Brabinhas em campo

O Timão terá compromisso pelo Brasileirão Feminino Sub-17. Nesta sexta-feira (20), a equipe do Corinthians encara o Grêmio Esportivo Recreativo da Criança, às 15h (de Brasília), no Parque São Jorge, e as entradas são gratuitas.

As Brabinhas buscam a segunda vitória consecutiva no Brasileirão Feminino Sub-17. Na estreia, o Corinthians venceu o Centro Olímpico por 1 a 0, atuando fora de casa, no CERET, no Tatuapé.

continua após a publicidade

Corinthians x Grêmio Esportivo Recreativo da Criança - 15h (de Brasília) - Parque São Jorge - Brasileirão Feminino Sub-17 - Não terá transmissão

Partia do Brasileirão Feminino Sub-17 será no Parque São Jorge (Foto: Divulgação)

Passeio turístico

O feriado pode ser uma oportunidade de conhecer a história alvinegra. O Parque São Jorge, localizado no Tatuapé, zona leste de São Paulo, também pode ser ponto turístico para torcedores nesta sexta-feira (20). O local abriga o Memorial do Corinthians, que conta a história do clube e guarda as taças e símbolos de grandes conquistas alvinegras. O museu estará aberto das 10h às 17h, e a entrada custa R$ 10.

Memorial do Corinthians estará aberto na sexta-feira (20) (Foto: José Manoel Idalgo)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians na história

No dia 20 de junho de 1999, o Timão empatou por 2 a 2 com o Palmeiras, em um Morumbi lotado, e conquistou o Campeonato Paulista. O clube alvinegro carregava uma enorme vantagem, após vencer por 3 a 0 na partida de ida. Mesmo assim, Marcelinho Carioca e Edílson marcaram para o Corinthians, enquanto Evair, duas vezes, fez os gols do rival.

Na reta final da partida, Edílson fez as históricas embaixadinhas no meio do campo, o que gerou uma briga generalizada. A partida acabou antes da hora, e a Fiel fez a festa.

Partida ficou marcada por uma briga generalizada (Foto: Djalma Vassao/Lance!)

Próximos jogos do profissional masculino