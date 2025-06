A Justiça de São Paulo arquivou o processo movido por Cíntia Modesto, ex-funcionária do Corinthians, contra Augusto Melo, presidente afastado do clube alvinegro, por injúria e difamação. Conduzido pela juíza Cristina Elen Varela, a decisão ocorreu após um acordo extrajudicial entre as partes.

O julgamento de Augusto Melo ocorreu na 1ª Vara Criminal do Tatuapé, e a decisão foi divulgada no dia 11 de junho. Com a decisão, Melo conseguiu evitar uma pena que poderia variar entre a difamação (art. 139 do Código Penal), cuja pena é de três meses a um ano de detenção, além de multa, e a injúria (art. 140), que prevê uma pena de um a seis meses de detenção, também com a possibilidade de multa.

Augusto Melo deixou a presidência do Corinthians após aprovação de impeachment (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Relembre o caso

O caso iniciou em novembro de 2023, quando um áudio do dirigente em um grupo de WhatsApp afirmava que Cíntia se prostituía. O conteúdo veio a público e causou diversos transtornos a ela, que trabalhava no clube social. Além de sofrer com a agressão moral, a vítima passou a receber ameaças de apoiadores do presidente.

Na época, a assessoria de Augusto Melo confirmou que a voz no áudio era do dirigente do Corinthians. Ambas as partes afirmam que já foram amigas no passado, no entanto, o mandatário do clube alvinegro se sentiu traído pelo apoio de Cíntia a um candidato rival, o que resultou no rompimento da amizade.

A vítima afirma que precisou parar de frequentar o Parque São Jorge, sede social do clube alvinegro, pelas ameaças que passou a receber nas redes sociais. Em novembro de 2023, fez parte da CPI de Violência e Assédio Sexual da Câmara de São Paulo, onde relatou o caso.

Situação do ex-presidente

Afastado do cargo desde o dia 26 de maio, quando o Conselho Deliberativo do Corinthians (CD) aprovou seu afastamento, Augusto Melo aguarda a Assembleia Geral de Sócios, marcada para o dia 9 de agosto, para decidir se continuará ou não no cargo. O processo analisa possíveis irregularidades na gestão do ex-dirigente, especialmente no que tange ao patrocínio do clube com a "Vai de Bet".