Ramón Díaz tem ‘dor de cabeça’ para escalar defesa do Corinthians

O Corinthians encara o Santos neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Paulista. A decisão na Neo Química Arena tem um peso ainda maior para o Timão após a derrota para o Barcelona de Guayaquil, no meio da semana passada. Ramón Díaz chega com a missão de ajustar a defesa para o clássico.

Na quarta-feira (5), o Timão foi derrotado por 3 a 0, no Equador, e complicou sua vida na Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores. O jogo evidenciou os problemas defensivos do Corinthians. Nesta temporada, a defesa do clube alvinegro foi vazada 19 vezes em 17 partidas.

Ramón Díaz testou uma formação com três zagueiros contra o Barcelona, fato inédito na temporada, com João Pedro Tchoca, Félix Torres e Gustavo Henrique. O treinador deve fazer mudanças na defesa para o confronto contra o Santos.

Mudanças

O treinador ainda não conseguiu definir uma dupla de zaga titular nesta temporada. Todos os zagueiros do elenco foram titulares em algum momento. André Ramalho, Cacá, Félix Torres, João Pedro Tchoca e Gustavo Henrique estão à disposição de Ramón Díaz para o clássico.

A tendência é que o treinador repita a formação que atuou contra o Mirassol, com Félix Torres e Gustavo Henrique. O time venceu por 2 a 0, na Neo Química Arena, e credenciou os jogadores à titularidade no confronto contra o Barcelona.

André Ramalho e João Pedro Tchoca iniciaram bem a temporada, mas perderam prestígio ao longo das partidas. No duelo pela competição continental, o jovem cometeu um pênalti na primeira etapa e deve ficar no banco de reservas. O experiente zagueiro perdeu espaço e não deve ser titular contra o Santos.