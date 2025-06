Corinthians se ampara em multas para manter trio de ataque; veja valores

A janela de transferências da metade do ano começa no dia 10 de julho e se encerra em 2 de setembro. O Corinthians pretende lucrar R$ 181 milhões em vendas de jogadores nesta temporada, entretanto, quer manter os principais jogadores da equipe: Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto.

Os atletas não são tidos como inegociáveis, mas há internamente a percepção de que são fundamentais para o elenco e uma eventual baixa poderia comprometer a equipe ao longo da temporada. Vale lembrar que o Corinthians só contratou um atleta neste ano: o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, vindo do Getafe.

O Timão faturou R$ 75 milhões nas vendas de Denner, para o Chelsea, e Guilherme Biro, em definitivo para o Sharjah, dos Emirados Árabes, cerca de 41,4% do objetivo. A diretoria entende que poderia negociar outros atletas, mas sem comprometer os planos da equipe.

A diretoria afirma que ainda não recebeu propostas oficiais por Memphis, Yuri Alberto e Garro. Entretanto, acredita que o valor das multas rescisórias podem assegurar a permanência do trio.

Dupla é alvo de interesse europeu (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Valores das multas rescisórias de trio do Corinthians

Rodrigo Garro (Contrato até 31/12/2028) R$ 300 milhões para o mercado nacional

(Contrato até 31/12/2028) 100 milhões de euros para o mercado internacional (aproximadamente R$ 631 milhões na cotação atual)

Memphis Depay (Contrato até 31/12/2026) R$ 150 milhões para clubes brasileiros (dos quais o jogador tem direito a 20%)

(Contrato até 31/12/2026) 5 milhões de euros para clubes internacionais (cerca de R$ 31,5 milhões)

Yuri Alberto (Contrato até 31/12/2027) R$ 500 milhões para clubes brasileiros

(Contrato até 31/12/2027) 100 milhões de euros para clubes internacionais

Rodrigo Garro é um dos principais jogadores do Timão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Assédio europeu e postura do Corinthians

O sucesso do trio de ataque atraiu rumores sobre o interesse de clubes europeus. Na Turquia, o Besiktas é apontado como possível destino de Memphis Depay, enquanto na Espanha surgem especulações sobre uma possível sondagem do Atlético de Madrid por Yuri Alberto. Já Rodrigo Garro recebeu uma proposta do Zenit, da Rússia, no início do ano, e pode voltar a ser alvo de outros clubes.

Apesar disso, a diretoria do Corinthians afirma que ainda não recebeu ofertas oficiais e que só negociará os jogadores caso haja interesse por parte deles, alinhado ao planejamento de Fabinho Soldado.