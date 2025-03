Organizadas do Corinthians se reúnem com elenco no CT antes de decisão

Representantes de torcidas organizadas do Corinthians estiveram no CT Joaquim Grava neste sábado (8). Com autorização da diretoria, os torcedores conversaram com o elenco e a comissão técnica às vésperas da semifinal do Paulistão.

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, emitiu um comunicado sobre o encontro. A torcida fez cobranças aos jogadores, pediu mais energia nas próximas partidas e, segundo a nota, o elenco reconheceu as más atuações.

O comunicado também afirma que os torcedores conversaram separadamente com a comissão técnica. O tema foi a declaração de Ramón Díaz após a derrota do Corinthians por 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, na última quarta-feira (5), na qual exaltou a sequência de vitórias do ano passado. A torcida pediu foco no momento atual da equipe, que precisa reverter uma desvantagem na Pré-Libertadores e ainda tem uma semifinal contra o Santos pelo Paulistão.

Veja o comunicado da Gaviões da Fiel

"As torcidas organizadas do Corinthians estiveram no CT Dr. Joaquim Grava neste sábado (8) para expressar a insatisfação da Fiel e pedir mudança de postura do elenco e comissão técnica nos próximos jogos.

No diálogo com os jogadores, e posteriormente com a comissão técnica, as torcidas deixaram claro que apatia e a falta de entrega em campo não combinam com o Corinthians. Quem veste essa camisa precisa ter comprometimento, atitude e respeito à torcida.

O elenco reconheceu o mau desempenho nos jogos e prometeu empenho máximo para chegar à final do campeonato, com compromisso e muito trabalho.

Já na conversa com a comissão técnica, relembramos sobre a fala infeliz após a derrota de quarta-feira e que o momento agora não é ficar resgatando o passado, mas sim de focar apenas no futebol.

Esse elenco conheceu a torcida em um momento de adversidade. Agora, precisa conhecer a torcida em um momento de possíveis conquistas.

Amanhã, estaremos na arquibancada apoiando os 90 minutos, porque Corinthians se joga com alma! E essa alma também estará nas arquibancadas, levando esse time para mais uma decisão."

Presença no CT

Pessoas presentes no CT afirmam que a reunião teve um caráter de apoio ao time e que o clube alvinegro não irá se manifestar. Este foi o último treino do Corinthians antes da decisão contra o Santos neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena

Não é a primeira vez que o clube abre as portas para os torcedores. Em 2024, a Gaviões da Fiel chegou a distribuir uma cartilha com recomendações aos atletas. Oficialmente, não há nenhuma explicação sobre como as reuniões são organizadas