O Inter Miami fez história com a vitória por 2 a 1 sobre o Porto, nesta quinta-feira (19), pelo Mundial de Clubes. Messi marcou, de falta, o gol do triunfo da equipe norte-americana em Atlanta, nos EUA. Foi a primeira vez que um clube do continente americano venceu um europeu no torneio desde 2012, quando o Corinthians foi campeão da competição.

Naquela ocasião, o Timão bateu o Chelsea por 1 a 0, na final do torneio. O formato ainda era o antigo e reunia os campeões continentais. O Corinthians, na época campeão da Libertadores, enfrentou os ingleses, que haviam conquistado a Champions League naquela temporada.

Desde então, os europeus predominaram na competição, e nunca mais foram derrotados por uma equipe de outro continente. O formato da Copa do Mundo de Clubes da Fifa permite que equipes de outros cenários possam se enfrentar. Foi o caso de Inter Miami e Porto, que não conquistaram os torneios continentais para se classificarem.

A equipe norte-americana bateu o time europeu por virada. No primeiro tempo, Samu marcou para o Porto de pênalti. Na segunda etapa, Segovia empatou o confronto. Messi brilhou para garantir a vitória e marcou um belo gol de falta.

Messi foi decisivo em vitória do Inter Miami sobre o Porto (Foto: Paul Ellis / AFP)

Marcas do Corinthians

A Fiel ainda tem motivos para provocar os rivais. O Timão é o último clube não europeu a conquistar o título do Mundial de Clubes, em 2012. Além disso, mantém a escrita de ser o último sul-americano a vencer uma equipe do velho continente. Nesta edição, o Boca Juniors ficou no empate com o Benfica, o Palmeiras não saiu do 0 a 0 com o Porto, mesmo placar de Fluminense e Borussia Dortmund.

