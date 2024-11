Vitória do Corinthians sobre o Palmeiras é marcada por provocações

Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 05/11/2024 - 11:14 • São Paulo (SP)

Da cabeça de porco atirada no gramado da Neo Química Arena aos gritos de olé nos minutos finais do confronto, a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 2 a 0, na última segunda-feira (4), foi marcada por provações, seja no estádio ou nas redes sociais.

➡️ Yuri Alberto assume artilharia do futebol brasileiro; veja números

O resultado positivo, além de encerrar um jejum de oito partidas contra o maior rival, alçou a equipe comandada por Ramón Díaz à 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, quatro pontos à frente do Athletico-PR, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

Cabeça de porco

Ainda na primeira etapa do clássico, torcedores do Corinthians atiraram uma cabeça de porco no gramado da Neo Química Arena. O caso aconteceu por volta dos 27 minutos de jogo, enquanto Raphael Veiga, meio-campista do Palmeiras, se preparava para cobrança de escanteio.

Para o duelo prosseguir, Yuri Alberto precisou retirar o resto do animal com um chute. Dois torcedores foram encaminhados ao Juizado Especial Criminal (Jercrim) da Arena, mas negaram envolvimento no caso e acabaram liberados.

Um terceiro suspeito, conhecido nas redes sociais como Rafael Modilhane 'Cicatriz', também está sendo investigado.

Cabeça de porco foi atirada por torcedores do Corinthians no gramdo da Neo Química Arena (Foto: Reprodução/Twitter/DayNatale)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Gritos de "olé"

Nos minutos finais do confronto, a torcida do Corinthians ecoou gritos de "olé" enquanto jogadores do Timão trocavam passes dentro de campo. Após o término da partida, o clube também utilizou o telão da Arena para exibir a frase 'bons sonhos', com o 'H' formado pelas taças dos Mundiais de 2000 e 2012.

Posteriormente, os jogadores do elenco se reuniram em frente ao setor norte da arquibancada, onde ficam as organizadas do clube, para realizar o tradicional "poropopó" com a torcida.

Mosaico

No momento da entrada das equipes no gramado, o ambiente da Neo Química Arena foi tomado por fogos de artifício, algo corriqueiro em jogos importantes. Na sequência, um mosaico 3D foi erguido no setor leste da arquibancada, com um gavião (em referência à principal organizada do clube), além de três pequenos porcos (representante o Palmeiras) chorando.

Bandeiras com referência aos títulos mundiais, além de faixas com as frases "o seu maior sonho" e "é seu pior pesadelo", acompanhavam as provocações ao rival.

Mosaico no setor leste da Neo Química Arena (Foto: Reprodução/Corinthians)

Copo comemorativo

O tradicional copo do jogo para o Dérbi da última segunda-feira (4) trouxe a imagem de Edílson fazendo embaixadinhas, relembrando o icônico momento da final do Campeonato Paulista de 1999, realizada em 20 de junho no Morumbi. Naquele jogo, o Corinthians precisava de um empate para conquistar o título estadual, após vencer o primeiro jogo por 3 a 0. Edílson protagonizou uma das cenas mais marcantes da história do clássico.

Aos 31 minutos do segundo tempo, após o empate do Corinthians, Edílson fez embaixadinhas, o que gerou agressões de Júnior e Paulo Nunes, iniciando uma briga generalizada. O árbitro decidiu encerrar a partida antes dos 30 minutos finais, e o Timão garantiu o título paulista, consolidando aquele momento como um marco no Dérbi.