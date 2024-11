Corinthians fecha novo acordo de patrocínio para 2025

Augusto Melo, presidente do Corinthians, com representantes da EZZE Seguros (Foto: Foto: Evander Portilho)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 05/11/2024 - 10:31 • São Paulo (SP)

O Corinthians anunciou, na manhã desta terça-feira (5), a ampliação do contrato de patrocínio com a EZZE Seguros. O acordo foi prorrogado por mais uma temporada e, além de continuar com a marca estampada nas costas da camisa da equipe profissional, a empresa também estará presente no uniforme do time sub-20 masculino e na parte superior da camisa do time feminino.

O novo contrato inclui, ainda, bonificações atreladas à performance esportiva do clube em 2025. Além de um campeonato de de corretores de seguro nas instalações do clube.

- Para o Corinthians, é muito importante ter um patrocinador do porte da EZZE, que, inclusive, se antecipou e já ampliou seu investimento no clube para o próximo ano, expandindo sua participação também ao futebol feminino profissional e ao sub20 masculino. O novo acordo intensifica ainda mais essa relação entre as marcas, traz novos ativos para o patrocinador e reforça a valorização do Corinthians enquanto plataforma de patrocínio - comemora Vinicius Manfredi, Superintendente de Marketing do Corinthians.

Coronado e Talles Magno durante partida do Corinthians (Foto: Gil Gomes/AGIF)

Relação entre Corinthians e EZZE

O acordo entre Corinthians e EZZE Seguros foi assinado em 2023, ainda na gestão Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do clube. Ao todo, o acordo renderá R$ 11 milhões aos cofres do clube até dezembro de 2024. Os valores da ampliação, no entanto, não foram divulgados.