Yuri Alberto assume artilharia do futebol brasileiro; veja números

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 05/11/2024 - 07:30 • São Paulo (SP)

Yuri Alberto vive uma fase excelente com o Corinthians. Com o gol marcado sobre o Palmeiras, que sacramentou a vitória por 2 a 0 sobre o rival, o camisa 9 do Timão assumiu a artilharia do futebol brasileiro em torneios nacionais e internacionais na temporada de 2024.

Se contarmos apenas Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, ninguém balançou mais as redes em território nacional do que Yuri Alberto. São 20 gols e seis assistências. Nestas competições, Yuri demora 119 minutos para participar de um gol.

Nas últimas dez partidas, pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana, Yuri Alberto marcou oito gols e deu duas assistências — só passou em branco nos dois duelos contra o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil.

Yuri Alberto em lance com Vitor Reis durante Corinthians x Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Ao todo, na temporada, incluindo também o Paulistão, Yuri Alberto tem 25 gols marcados em 52 jogos.

— Feliz por ajudar a equipe com um gol, é o melhor momento da minha carreira. Quero agradecer a Deus e à minha família. É desfrutar do momento. Foram momentos difíceis que passei aqui, mas que me fortaleceram e me deixaram maduro — falou Yuri, logo após a vitória corintiana no dérbi contra o Palmeiras.

O Corinthians volta a campo contra o Vitória, no próximo sábado, 9, às 16h30, fora de casa. Com 38 pontos, o Timão agora ocupa a 13ª posição, e está a quatro pontos do Athletico-PR, primeiro time dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.