Vilão na derrota do Corinthians, confira o retrospecto de Memphis em pênaltis

Memphis está sob os holofotes após perder um pênalti na derrota do Corinthians para o Mirassol por 2 a 1, neste sábado (10), pelo Campeonato Brasileiro. O holandês arriscou uma cavadinha quando a partida estava empatada, mas Walter defendeu com facilidade.

Segundo levantamento da "Central do Timão", ao longo de sua carreira, o atacante cobrou pênaltis com cavadinhas em oito ocasiões: seis vezes pelo Lyon, duas quando estava no PSV Eindhoven, da Holanda, e uma vez no Corinthians, justamente a chance desperdiçada contra o Mirassol.

Memphis converteu sete vezes e errou apenas uma vez, em 2014, quando atuava pelo PSV Eindhoven, contra o Dordrecht. Ao longo dos anos, quando atuou com grandes camisas da Europa como Lyon, da França, e Barcelona, da Espanha, foi o cobrador de pênaltis e tem um bom retrospecto.

No Atlético de Madrid, ultimo clube antes de se transferir para o Timão, Memphis não cobrou nenhuma penalidade.

Desempenho de Memphis em cobranças de pênaltis

Corinthians

2 batidos

1 convertido



2 batidos 1 convertido Lyon

16 batidos

14 convertidos



16 batidos 14 convertidos Barcelona

6 batidos

5 convertidos



6 batidos 5 convertidos Atlético de Madrid

Não cobrou pênaltis



Não cobrou pênaltis PSV Eindhoven

6 batidos

1 perdido

Memphis perdeu pênalti contra o Mirassol (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Conversa com Dorival Júnior

Pelo Timão, o atacante cobrou apenas uma penalidade desde que chegou, em setembro do ano passado. Memphis marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, no último Brasileirão, partida que fez parte da sequência histórica de nove vitórias consecutivas.

Na ocasião, o goleiro do Cuiabá era Walter, que defendeu o pênalti cobrado por Memphis. Após a partida, o técnico Dorival Júnior evitou expor o atacante, mas prometeu uma conversa com ele.

— Jamais exponho ninguém. Tenho certeza de que o próprio Memphis está remoendo a decisão que tomou. Ele já foi muito importante em outros momentos e, às vezes, acabamos tomando decisões que prejudicam a equipe. Apenas isso. Vamos conversar, com certeza. Isso faz parte do processo — disse o treinador.