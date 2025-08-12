Corinthians apresenta Vitinho nesta quarta no CT Joaquim Grava

O Corinthians apresentará nesta quarta-feira (13), às 11h (de Brasília), no CT Joaquim Grava, o atacante Vitinho. O contrato de Vitinho foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) e já pode estrear pelo Timão. A tendência é que o jogador já esteja relacionado para o duelo contra o Bahia, no próximo sábado (16), na Neo Química Arena, e apareça no banco de reservas.

Vitinho estava livre no mercado após deixar o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, e sua situação contratual facilitou a negociação com o Timão. Antes de acertar com o Corinthians, o atacante chegou a ser alvo do Fluminense. As conversas entre o clube paulista e o jogador começaram há cerca de um mês, mas o acerto foi postergado enquanto a diretoria avaliava outros nomes.

O Corinthians priorizava a contratação de um atacante de lado de campo nesta janela de transferências. Biel, que acabou fechando com o Atlético-MG, e Victor Sá, do Krasnodar-RUS, estavam entre as primeiras opções, mas não houve acerto.

A decisão de acelerar a contratação ocorreu principalmente pela preocupação com o caso envolvendo o zagueiro Félix Torres. Nesta terça-feira (12), a Fifa confirmou a punição de “transfer ban” ao Corinthians devido a uma dívida de US$ 6 milhões (R$ 33 milhões) com o Santos Laguna, do México, referente à compra do defensor no ano passado.

Vitinho agora vira opção para o técnico Dorival Júnior e se torna uma das opções do técnico para a parte final da temporada, chegando com a missão de reforçar o setor ofensivo do time.

